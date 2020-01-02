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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:43
Dreg написав:
Прийшли бонуси через три дні. Може ще хто підкаже по відсоткам на залишок, не зрозумів це просто треба функцію десь уввімкнути?
Оскільки у Вас фізична картка, то має бути доступним Назбиратус під 7%, але ж це окремий рахунок.
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kreuz
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Додано: Вів 26 жов, 2021 22:44
Панове, підкажіть, а БВР передає дані по кредитним карткам своїх клієнтів в УБКІ ?
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1finanсier
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:10
Від подання заявки про ненарахування бонусів за відкриття БВР, яку служба підтримки обіцяла розглянути за 1 робочий день до нарахування пройшло 32 дні.
Тепер залишилося дочекатися пропозицій кешбеку.
А 1% на все є за замовчуванням, чи потрібно чекати категорій?
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Пансер
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:20
kreuz написав: Dreg написав:
Прийшли бонуси через три дні. Може ще хто підкаже по відсоткам на залишок, не зрозумів це просто треба функцію десь уввімкнути?
Оскільки у Вас фізична картка, то має бути доступним Назбиратус під 7%, але ж це окремий рахунок.
Тут писали, що назбиратус - послуга в межах карткового рахунку, а не окремий рахунок.
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M-Audio
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:19
да и ваааще, давно есть отд-я веткаБанк Власний Рахунок
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Amethyst
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Додано: Сер 27 жов, 2021 12:12
M-Audio написав: kreuz написав: Dreg написав:
Прийшли бонуси через три дні. Може ще хто підкаже по відсоткам на залишок, не зрозумів це просто треба функцію десь уввімкнути?
Оскільки у Вас фізична картка, то має бути доступним Назбиратус під 7%, але ж це окремий рахунок.
Тут писали, що назбиратус - послуга в межах карткового рахунку, а не окремий рахунок.
У межах порушеного питання, важливо те, що для нарахування відсотків не достатньо просто поповнити картку, а потрібно виконати додаткову активну дію - закинути кошти на Назбиратус. Чи це суб. рахунок, чи це окремий рахунок - це вже не так важливо.
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klug
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Додано: Сер 27 жов, 2021 12:45
klug написав:
Чи це суб. рахунок, чи це окремий рахунок - це вже не так важливо.
Был бы это отдельный счёт - возможно его можно было бы пополнить сэпом.
А раз это суб - для его пополнения нужны лишние телодвижения, жаль
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mustbe
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