Оскільки у Вас фізична картка, то має бути доступним Назбиратус під 7%, але ж це окремий рахунок.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 13:43
Додано: Вів 26 жов, 2021 22:44
Re: Банк Восток
Панове, підкажіть, а БВР передає дані по кредитним карткам своїх клієнтів в УБКІ ?
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:10
Re: Банк Восток
Від подання заявки про ненарахування бонусів за відкриття БВР, яку служба підтримки обіцяла розглянути за 1 робочий день до нарахування пройшло 32 дні.
Тепер залишилося дочекатися пропозицій кешбеку.
А 1% на все є за замовчуванням, чи потрібно чекати категорій?
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:20
Тут писали, що назбиратус - послуга в межах карткового рахунку, а не окремий рахунок.
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:19
да и ваааще, давно есть отд-я ветка
Банк Власний Рахунок
Додано: Сер 27 жов, 2021 12:12
У межах порушеного питання, важливо те, що для нарахування відсотків не достатньо просто поповнити картку, а потрібно виконати додаткову активну дію - закинути кошти на Назбиратус. Чи це суб. рахунок, чи це окремий рахунок - це вже не так важливо.
Додано: Сер 27 жов, 2021 12:45
Додано: Сер 27 жов, 2021 21:51
Чего-то мне кажется, что это всего лишь мелкое неудобство, а вот то, что его нельзя пополнить, если используется кредитный лимит - это существенный недостаток. Или, если я не прав, и оно всё-таки можно, напишите. А то у меня нет. На виртуалку не наливают.
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:04
Re: Банк Восток
Замовила картку з отриманням у відділенні, прийшла забирати, а воно не працює! На сьогодні те саме відділення доступне для отримання картки, а в новинах на сайті висить інформація про тимчасове закриття. Ну то і прибиріть його з форми замовлення, хоч і тимчасово.
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