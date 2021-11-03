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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:43

  Dreg написав:Прийшли бонуси через три дні. Може ще хто підкаже по відсоткам на залишок, не зрозумів це просто треба функцію десь уввімкнути?

Оскільки у Вас фізична картка, то має бути доступним Назбиратус під 7%, але ж це окремий рахунок.
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:44

Re: Банк Восток

Панове, підкажіть, а БВР передає дані по кредитним карткам своїх клієнтів в УБКІ ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:10

Re: Банк Восток

Від подання заявки про ненарахування бонусів за відкриття БВР, яку служба підтримки обіцяла розглянути за 1 робочий день до нарахування пройшло 32 дні.
Тепер залишилося дочекатися пропозицій кешбеку.
А 1% на все є за замовчуванням, чи потрібно чекати категорій?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:20

  kreuz написав:
  Dreg написав:Прийшли бонуси через три дні. Може ще хто підкаже по відсоткам на залишок, не зрозумів це просто треба функцію десь уввімкнути?

Оскільки у Вас фізична картка, то має бути доступним Назбиратус під 7%, але ж це окремий рахунок.

Тут писали, що назбиратус - послуга в межах карткового рахунку, а не окремий рахунок.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:19

да и ваааще, давно есть отд-я ветка
Банк Власний Рахунок
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:12

  M-Audio написав:
  kreuz написав:
  Dreg написав:Прийшли бонуси через три дні. Може ще хто підкаже по відсоткам на залишок, не зрозумів це просто треба функцію десь уввімкнути?

Оскільки у Вас фізична картка, то має бути доступним Назбиратус під 7%, але ж це окремий рахунок.

Тут писали, що назбиратус - послуга в межах карткового рахунку, а не окремий рахунок.

У межах порушеного питання, важливо те, що для нарахування відсотків не достатньо просто поповнити картку, а потрібно виконати додаткову активну дію - закинути кошти на Назбиратус. Чи це суб. рахунок, чи це окремий рахунок - це вже не так важливо.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:45

  klug написав:Чи це суб. рахунок, чи це окремий рахунок - це вже не так важливо.

Был бы это отдельный счёт - возможно его можно было бы пополнить сэпом.
А раз это суб - для его пополнения нужны лишние телодвижения, жаль
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:51

  mustbe написав:
  klug написав:Чи це суб. рахунок, чи це окремий рахунок - це вже не так важливо.

Был бы это отдельный счёт - возможно его можно было бы пополнить сэпом.
А раз это суб - для его пополнения нужны лишние телодвижения, жаль

Чего-то мне кажется, что это всего лишь мелкое неудобство, а вот то, что его нельзя пополнить, если используется кредитный лимит - это существенный недостаток. Или, если я не прав, и оно всё-таки можно, напишите. А то у меня нет. На виртуалку не наливают.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:04

Re: Банк Восток

Замовила картку з отриманням у відділенні, прийшла забирати, а воно не працює! На сьогодні те саме відділення доступне для отримання картки, а в новинах на сайті висить інформація про тимчасове закриття. Ну то і прибиріть його з форми замовлення, хоч і тимчасово.
Boo
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:52

  Boo написав:Замовила картку з отриманням у відділенні, прийшла забирати, а воно не працює! На сьогодні те саме відділення доступне для отримання картки, а в новинах на сайті висить інформація про тимчасове закриття. Ну то і прибиріть його з форми замовлення, хоч і тимчасово.

Вам прийшло повідомлення, що картка доставлена у зачинене відділення? :shock:
klug
 
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