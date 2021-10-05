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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 11:43
Re: Банк Восток
Підкажіть по цій новій акції у Сільпо, для балів там треба і продукти купити, і готівку замовити? І по сумі готівки немає обмежень?
Додано: Чет 18 лис, 2021 12:00
klug
Висіло серед доступних для отримання картки. Може відкрили вже, та я не впевнена, чи вона мені треба, та картка, якщо на початку така ситуація. Ви задоволені банком?
Додано: Чет 18 лис, 2021 12:10
Додано: Чет 18 лис, 2021 12:14
Треба тільки зняти готівку, але ви не знімете, якщо щось не купите
Сума - від 10 до 500 грн.
Будьте уважні, зняття готівки може тарифікуватись банком з комісією (сам "Сільпо" комісію не бере).
Мій досвід: помилково сплатив не тією карткою, якою хотів. Хотів сплатити такою, з якої немає комісії за зняття готівки, але сплатив як раз БВР, кредитними. Чекав, що знімуть комісію, але поки що ні. Я не можу подивитись, чи пройшла операція по рахунку (або не знаю як це зробити), але вже три дні операція відображається, як і з початку, як купівля в супермаркеті на всю суму (покупка+готівка). Бонусні бали нарахували одразу.
В сусідній темі про Приватбанк звітують, що бачили у виписці дві операції за покупку і зняття, але в мене поки що не так.
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