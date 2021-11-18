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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:43

Re: Банк Восток

Підкажіть по цій новій акції у Сільпо, для балів там треба і продукти купити, і готівку замовити? І по сумі готівки немає обмежень?
Dreg
 
Повідомлень: 10
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:00

klug
Висіло серед доступних для отримання картки. Може відкрили вже, та я не впевнена, чи вона мені треба, та картка, якщо на початку така ситуація. Ви задоволені банком?
Boo
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:10

  Dreg написав:Підкажіть по цій новій акції у Сільпо, для балів там треба і продукти купити, і готівку замовити? І по сумі готівки немає обмежень?

Треба купили продукты та зняти готівку на касі. Сума готівки до 500 грн.
velvet
 
Повідомлень: 4060
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:14

  Dreg написав:Підкажіть по цій новій акції у Сільпо, для балів там треба і продукти купити, і готівку замовити? І по сумі готівки немає обмежень?

Треба тільки зняти готівку, але ви не знімете, якщо щось не купите :-)
Сума - від 10 до 500 грн.
Будьте уважні, зняття готівки може тарифікуватись банком з комісією (сам "Сільпо" комісію не бере).

Мій досвід: помилково сплатив не тією карткою, якою хотів. Хотів сплатити такою, з якої немає комісії за зняття готівки, але сплатив як раз БВР, кредитними. Чекав, що знімуть комісію, але поки що ні. Я не можу подивитись, чи пройшла операція по рахунку (або не знаю як це зробити), але вже три дні операція відображається, як і з початку, як купівля в супермаркеті на всю суму (покупка+готівка). Бонусні бали нарахували одразу.
В сусідній темі про Приватбанк звітують, що бачили у виписці дві операції за покупку і зняття, але в мене поки що не так.
M-Audio
 
Повідомлень: 2480
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:52

Re: Банк Восток

Всім дякую за відповіді🤝
Dreg
 
Повідомлень: 10
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:34

И приватбанк (универсальная), и монобанк в выписке разбивают эту операцию на, собственно, покупку, и снятие нала, и берут свою комиссию за снятие нала. За снятие по 10грн. отдал им в сумме аж 15 коп. :)
Oberon
 
Повідомлень: 163
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:49

  M-Audio написав:
Я не можу подивитись, чи пройшла операція по рахунку (або не знаю як це зробити)..

Тоже хотел в приложении бвр взять/заказать нормальную выписку по счету, не нашёл как. В поддержке выдали - Наразі в мобільному додатку немає функції отримати виписку.
Можно заказать только через горячку или чат, вышлют на почту. Заказывал через чат, такие дела.
Oberon
 
Повідомлень: 163
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