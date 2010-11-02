а БВР - это проект самого Востока, просто отдельный продукт выделили в отдельное приложение. Пор БВР такая же точно бонус-программа как и по обычным картам Востока с общим бонус-счетом и т.д. с одними и теми же свинями пасущимися. Так, что в случае Востока и БВР темы логичнее объединить.
Имхо отличий много. Мне как-то на вайбер прилетело сделайте то-то и то-то и получите такую плюшку. Я в поддержку - а точно мне будет плюшка - у мну только БВР - они ой - вам это не должно было приходить. Ну а относительно мони - все договора таки клиенты заключают с универсалом. Опять таки свои ветки есть еще и у спорта с изей - и у их мамки таси. По моему на форуме реализован подход что необанки как-то отдельно выделяются, не?
Flamingo написав:Имхо отличий много. Мне как-то на вайбер прилетело сделайте то-то и то-то и получите такую плюшку. Я в поддержку - а точно мне будет плюшка - у мну только БВР - они ой - вам это не должно было приходить. Ну а относительно мони - все договора таки клиенты заключают с универсалом. Опять таки свои ветки есть еще и у спорта с изей - и у их мамки таси. По моему на форуме реализован подход что необанки как-то отдельно выделяются, не?
спорт - это как и моно - работающие на аутсорсе компании ... они могут менять банки как перчатки не меняя сам проект ...
а БВР - это родной проект востока с теми самыми свинями ...
назовите мне хоть одну свиню, пасущуюся в оригинальном универсале? поэтому объединение тем универсала и моно нелогично, а востока и БВР более чем.
Flamingo написав:Имхо отличий много. Мне как-то на вайбер прилетело сделайте то-то и то-то и получите такую плюшку. Я в поддержку - а точно мне будет плюшка - у мну только БВР - они ой - вам это не должно было приходить. Ну а относительно мони - все договора таки клиенты заключают с универсалом. Опять таки свои ветки есть еще и у спорта с изей - и у их мамки таси. По моему на форуме реализован подход что необанки как-то отдельно выделяются, не?
спорт - это как и моно - работающие на аутсорсе компании ... они могут менять банки как перчатки не меняя сам проект ...
а БВР - это родной проект востока с теми самыми свинями ...
назовите мне хоть одну свиню, пасущуюся в оригинальном универсале? поэтому объединение тем универсала и моно нелогично, а востока и БВР более чем.
не ну если в качества критерия рассматривать "там где пасутся свиньи" - то да. Но повторюсь ИМХО на форуме открытие тем осуществляется по критерию банки отдельно - необанки отдельно. А касаемо "менять как перчатки" - у меня большие сомнения что это так легко - вон слить небольшие два спорта оказалось не совсем то и просто - хотя они существовали паралельно и по сути все у них было похоже. Тем не менее по каждому клиенту надо было провести определенную работы - но там клиентов на несколько десятков тысяч. У мони же мульёны. Причем самых разношерстных. Понятно что всех можно перенести при желании. Но "не как перчатки"...
Я предлагаю таки отделять мух от котлет. Имхо необанки - это те которые предлагают оформить продукт который сильно отличается от обычной линейки продуктов банка, имеют свое отдельное приложение, причем возможность оформления продукта полностью саккумулирована в этом приложении и не требует посещения физического банка в принципе (что зачастую даже необходимо для других продуктов). Да хам.он имеет ряд из этих признаков, но не все и алла его таки позиционирует как одну из карт в своей общей линейке. Поэтому приивсем уважении хам.ое не нео. ЗЫ. Я таки думал что форум вообще и его темы в частности создавался в первую очередь для людей, а свиньи уде потом подтянулись