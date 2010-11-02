Додано: П'ят 10 гру, 2021 20:30

IMPRINTER написав: Flamingo написав: Имхо отличий много. Мне как-то на вайбер прилетело сделайте то-то и то-то и получите такую плюшку. Я в поддержку - а точно мне будет плюшка - у мну только БВР - они ой - вам это не должно было приходить. Ну а относительно мони - все договора таки клиенты заключают с универсалом. Опять таки свои ветки есть еще и у спорта с изей - и у их мамки таси. По моему на форуме реализован подход что необанки как-то отдельно выделяются, не? Имхо отличий много. Мне как-то на вайбер прилетело сделайте то-то и то-то и получите такую плюшку. Я в поддержку - а точно мне будет плюшка - у мну только БВР - они ой - вам это не должно было приходить. Ну а относительно мони - все договора таки клиенты заключают с универсалом. Опять таки свои ветки есть еще и у спорта с изей - и у их мамки таси. По моему на форуме реализован подход что необанки как-то отдельно выделяются, не?



спорт - это как и моно - работающие на аутсорсе компании ... они могут менять банки как перчатки не меняя сам проект ...



а БВР - это родной проект востока с теми самыми свинями ...



назовите мне хоть одну свиню, пасущуюся в оригинальном универсале?

поэтому объединение тем универсала и моно нелогично, а востока и БВР более чем. спорт - это как и моно - работающие на аутсорсе компании ... они могут менять банки как перчатки не меняя сам проект ...а БВР - это родной проект востока с теми самыми свинями ...назовите мне хоть одну свиню, пасущуюся в оригинальном универсале?поэтому объединение тем универсала и моно нелогично, а востока и БВР более чем.

не ну если в качества критерия рассматривать "там где пасутся свиньи" - то да. Но повторюсь ИМХО на форуме открытие тем осуществляется по критерию банки отдельно - необанки отдельно.А касаемо "менять как перчатки" - у меня большие сомнения что это так легко - вон слить небольшие два спорта оказалось не совсем то и просто - хотя они существовали паралельно и по сути все у них было похоже. Тем не менее по каждому клиенту надо было провести определенную работы - но там клиентов на несколько десятков тысяч. У мони же мульёны. Причем самых разношерстных. Понятно что всех можно перенести при желании. Но "не как перчатки"...