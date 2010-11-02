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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 19:26

  Flamingo написав:
  ВIВ написав:Банк Восток и БВР, разве не одно и тоже?
Может темы объединить?

Моня и универсал - это тоже одно юрлицо, и нео с конкордом - но у них отдельные ветки. Так и тут по сути БВР мало чем перекликается с остальными продуктами востока.


не совсем так ... моня в универсале на аутсорсе и это разные юрлица ...
моно - это ТОВ " ФІНТЕХ БЕНД" имеющих договор с Универсалом на использование его банковских мощностей и работы на его лицензии.
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /32388371/

а БВР - это проект самого Востока, просто отдельный продукт выделили в отдельное приложение. Пор БВР такая же точно бонус-программа как и по обычным картам Востока с общим бонус-счетом и т.д. с одними и теми же свинями пасущимися. Так, что в случае Востока и БВР темы логичнее объединить.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 19:41

Имхо отличий много. Мне как-то на вайбер прилетело сделайте то-то и то-то и получите такую плюшку. Я в поддержку - а точно мне будет плюшка - у мну только БВР - они ой - вам это не должно было приходить. Ну а относительно мони - все договора таки клиенты заключают с универсалом. Опять таки свои ветки есть еще и у спорта с изей - и у их мамки таси. По моему на форуме реализован подход что необанки как-то отдельно выделяются, не?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 19:56

  Flamingo написав:Имхо отличий много. Мне как-то на вайбер прилетело сделайте то-то и то-то и получите такую плюшку. Я в поддержку - а точно мне будет плюшка - у мну только БВР - они ой - вам это не должно было приходить. Ну а относительно мони - все договора таки клиенты заключают с универсалом. Опять таки свои ветки есть еще и у спорта с изей - и у их мамки таси. По моему на форуме реализован подход что необанки как-то отдельно выделяются, не?


спорт - это как и моно - работающие на аутсорсе компании ... они могут менять банки как перчатки не меняя сам проект ...

а БВР - это родной проект востока с теми самыми свинями ...

назовите мне хоть одну свиню, пасущуюся в оригинальном универсале?
поэтому объединение тем универсала и моно нелогично, а востока и БВР более чем.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 20:30

  IMPRINTER написав:
  Flamingo написав:Имхо отличий много. Мне как-то на вайбер прилетело сделайте то-то и то-то и получите такую плюшку. Я в поддержку - а точно мне будет плюшка - у мну только БВР - они ой - вам это не должно было приходить. Ну а относительно мони - все договора таки клиенты заключают с универсалом. Опять таки свои ветки есть еще и у спорта с изей - и у их мамки таси. По моему на форуме реализован подход что необанки как-то отдельно выделяются, не?


спорт - это как и моно - работающие на аутсорсе компании ... они могут менять банки как перчатки не меняя сам проект ...

а БВР - это родной проект востока с теми самыми свинями ...

назовите мне хоть одну свиню, пасущуюся в оригинальном универсале?
поэтому объединение тем универсала и моно нелогично, а востока и БВР более чем.

не ну если в качества критерия рассматривать "там где пасутся свиньи" - то да. Но повторюсь ИМХО на форуме открытие тем осуществляется по критерию банки отдельно - необанки отдельно.
А касаемо "менять как перчатки" - у меня большие сомнения что это так легко - вон слить небольшие два спорта оказалось не совсем то и просто - хотя они существовали паралельно и по сути все у них было похоже. Тем не менее по каждому клиенту надо было провести определенную работы - но там клиентов на несколько десятков тысяч. У мони же мульёны. Причем самых разношерстных. Понятно что всех можно перенести при желании. Но "не как перчатки"...
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 21:13

Re: Банк Восток

  IMPRINTER написав:нелогично

Неее, вот скока саппортов -- стока и веток :)
а свыня вааще одна и везде пасётся
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 08:21

Re: Банк Восток

  IMPRINTER написав:назовите мне хоть одну свиню, пасущуюся в оригинальном универсале?
Были и такие времена, вкусный кеш-бек оригинального Универсала.
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 11:47

  Flamingo написав:не ну если в качества критерия рассматривать "там где пасутся свиньи" - то да.


конечно ) а что еще есть какие-то критерии? )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 11:49

Flamingo

карта хамелеон аллы - это тоже де-факто Необанк, хотя ее не выносили в отдельное приложение.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 12:07

Я предлагаю таки отделять мух от котлет. Имхо необанки - это те которые предлагают оформить продукт который сильно отличается от обычной линейки продуктов банка, имеют свое отдельное приложение, причем возможность оформления продукта полностью саккумулирована в этом приложении и не требует посещения физического банка в принципе (что зачастую даже необходимо для других продуктов). Да хам.он имеет ряд из этих признаков, но не все и алла его таки позиционирует как одну из карт в своей общей линейке. Поэтому приивсем уважении хам.ое не нео.
ЗЫ. Я таки думал что форум вообще и его темы в частности создавался в первую очередь для людей, а свиньи уде потом подтянулись ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:24

Flamingo

а что делать с картой е-пидтрымка? )

1) обсуждать ее в отдельном топике как отдельный продукт по всем банкам сразу
2) отдельно по каждому банку в текущих темах
3) отдельно по каждому банку в новых отдельных темах ...

? )
IMPRINTER
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