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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 гру, 2021 15:47
IMPRINTER написав:Flamingo
а что делать с картой е-пидтрымка? )
1) обсуждать ее в отдельном топике как отдельный продукт по всем банкам сразу
2) отдельно по каждому банку в текущих темах
3) отдельно по каждому банку в новых отдельных темах ...
? )
Ну а шо делают с пенсионками и др. соцвыплатами?
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Amethyst
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Додано: Нед 12 гру, 2021 16:13
Amethyst
На сьогодні, для діючих клієнтів різниці між банками по вовиній1000 - немає.
Для нових, наче, плюшки тільки в Альфі.
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V2
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Додано: Нед 12 гру, 2021 16:20
V2 написав:Amethyst
На сьогодні, для діючих клієнтів різниці між банками по вовиній1000 - немає.
Для нових, наче, плюшки тільки в Альфі.
ну нуна в каждой банке пооткрывать те карты и 1..2 мес понаблюдать де цимес хороший будет
Вот у Гороха по дебеткам бонус то луше, чем у Алки. Понаблюдаемс
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Amethyst
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П'ят 10 гру, 2021 23:44
cohan
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