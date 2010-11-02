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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:47

  IMPRINTER написав:Flamingo

а что делать с картой е-пидтрымка? )

1) обсуждать ее в отдельном топике как отдельный продукт по всем банкам сразу
2) отдельно по каждому банку в текущих темах
3) отдельно по каждому банку в новых отдельных темах ...

? )

Ну а шо делают с пенсионками и др. соцвыплатами?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:13

Amethyst
На сьогодні, для діючих клієнтів різниці між банками по вовиній1000 - немає.
Для нових, наче, плюшки тільки в Альфі.
V2
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:20

  V2 написав:Amethyst
На сьогодні, для діючих клієнтів різниці між банками по вовиній1000 - немає.
Для нових, наче, плюшки тільки в Альфі.

ну нуна в каждой банке пооткрывать те карты и 1..2 мес понаблюдать де цимес хороший будет :idea:
Вот у Гороха по дебеткам бонус то луше, чем у Алки. Понаблюдаемс :)
Amethyst
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Повідомлень: 1445
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