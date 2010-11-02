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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:47

  IMPRINTER написав:Flamingo

а что делать с картой е-пидтрымка? )

1) обсуждать ее в отдельном топике как отдельный продукт по всем банкам сразу
2) отдельно по каждому банку в текущих темах
3) отдельно по каждому банку в новых отдельных темах ...

? )

Ну а шо делают с пенсионками и др. соцвыплатами?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:13

Amethyst
На сьогодні, для діючих клієнтів різниці між банками по вовиній1000 - немає.
Для нових, наче, плюшки тільки в Альфі.
V2
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:20

  V2 написав:Amethyst
На сьогодні, для діючих клієнтів різниці між банками по вовиній1000 - немає.
Для нових, наче, плюшки тільки в Альфі.

ну нуна в каждой банке пооткрывать те карты и 1..2 мес понаблюдать де цимес хороший будет :idea:
Вот у Гороха по дебеткам бонус то луше, чем у Алки. Понаблюдаемс :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 17:18

  V2 написав:Amethyst
На сьогодні, для діючих клієнтів різниці між банками по вовиній1000 - немає.
Для нових, наче, плюшки тільки в Альфі.


ну может у кого-то будет какой баг и можно будет обналичить проще )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 19:37

Re: Банк Восток

  Amethyst написав:Ну а шо делают с пенсионками и др. соцвыплатами?

Пенсійні обговорюють в окремій гілці, але нових повідомлень там давно не було. Мабуть, нема пенсів на форумі :roll:
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:22

Re: Банк Восток

Значить, стратегія - відкриваємо скрізь і спостерігаємо! :)
V2
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:40

  V2 написав:Значить, стратегія - відкриваємо скрізь і спостерігаємо! :)

Ну ну... Только наблюлая учтите такие моменты:
- В дие можно подать заявку на перечисление только на одну карту.
- Количество вакцинированных - больше чем денег.
- Зачислять деньги почти сразу обещает только горох - у остальных это от 5 дней. Если наблюдать хотя бы эти 5 дней пока деньги станут появляться во всех 6 банках плюс пока появится хоть какой-то опыт во всех банках - денег банально может не хватить. Да потом они еще появятся... Может быть. Поэтому ИМХО наблюдать лучше как можно быстрее ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:44

Re: Банк Восток

  Flamingo написав:- Количество вакцинированных - больше чем денег.

Я в своём окружении посчитал, шо я+жена, а дальше порядка 15..17 семей ничо про это не знают, городят всякую чепуху, а пенсы вааще считают, шо им с пенсей и принесут :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:56

  Amethyst написав:
  Flamingo написав:- Количество вакцинированных - больше чем денег.

Я в своём окружении посчитал, шо я+жена, а дальше порядка 15..17 семей ничо про это не знают, городят всякую чепуху, а пенсы вааще считают, шо им с пенсей и принесут :(

Тем не менее опыт прошлых "раздач" от гос-ва (типа юлина тыща и т.п.) говорит что те "кто успел тот и сел", а остальные потом в пролете
Flamingo
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