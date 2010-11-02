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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 гру, 2021 15:47
IMPRINTER написав:Flamingo
а что делать с картой е-пидтрымка? )
1) обсуждать ее в отдельном топике как отдельный продукт по всем банкам сразу
2) отдельно по каждому банку в текущих темах
3) отдельно по каждому банку в новых отдельных темах ...
? )
Ну а шо делают с пенсионками и др. соцвыплатами?
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Amethyst
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Додано: Нед 12 гру, 2021 16:13
Amethyst
На сьогодні, для діючих клієнтів різниці між банками по вовиній1000 - немає.
Для нових, наче, плюшки тільки в Альфі.
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V2
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Додано: Нед 12 гру, 2021 16:20
V2 написав:Amethyst
На сьогодні, для діючих клієнтів різниці між банками по вовиній1000 - немає.
Для нових, наче, плюшки тільки в Альфі.
ну нуна в каждой банке пооткрывать те карты и 1..2 мес понаблюдать де цимес хороший будет
Вот у Гороха по дебеткам бонус то луше, чем у Алки. Понаблюдаемс
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Додано: Нед 12 гру, 2021 17:18
V2 написав:Amethyst
На сьогодні, для діючих клієнтів різниці між банками по вовиній1000 - немає.
Для нових, наче, плюшки тільки в Альфі.
ну может у кого-то будет какой баг и можно будет обналичить проще )
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Додано: Нед 12 гру, 2021 19:37
Amethyst написав:
Ну а шо делают с пенсионками и др. соцвыплатами?
Пенсійні обговорюють в окремій гілці
, але нових повідомлень там давно не було. Мабуть, нема пенсів на форумі
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Додано: Нед 12 гру, 2021 20:22
Значить, стратегія - відкриваємо скрізь і спостерігаємо!
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V2
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Додано: Нед 12 гру, 2021 20:40
V2 написав:
Значить, стратегія - відкриваємо скрізь і спостерігаємо!
Ну ну... Только наблюлая учтите такие моменты:
- В дие можно подать заявку на перечисление только на одну карту.
- Количество вакцинированных - больше чем денег.
- Зачислять деньги почти сразу обещает только горох - у остальных это от 5 дней. Если наблюдать хотя бы эти 5 дней пока деньги станут появляться во всех 6 банках плюс пока появится хоть какой-то опыт во всех банках - денег банально может не хватить. Да потом они еще появятся... Может быть. Поэтому ИМХО наблюдать лучше как можно быстрее
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Flamingo
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Додано: Нед 12 гру, 2021 21:56
Amethyst написав: Flamingo написав:
- Количество вакцинированных - больше чем денег.
Я в своём окружении посчитал, шо я+жена, а дальше порядка 15..17 семей ничо про это не знают, городят всякую чепуху, а пенсы вааще считают, шо им с пенсей и принесут
Тем не менее опыт прошлых "раздач" от гос-ва (типа юлина тыща и т.п.) говорит что те "кто успел тот и сел", а остальные потом в пролете
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Flamingo
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П'ят 10 гру, 2021 23:44
cohan
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