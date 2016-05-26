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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:30
Re: Банк Восток
В дитини картка тінейджера. Раніше юзав картку дружини, комунальні навчився сплачувати, мобільні нам, бабусям/дідусям поповнював. Тепер теж саме, але своєю. Знає, що це його відповідальність. Дисциплінує. В нас голова не болить хочаб за ті комунальні. Коротше, задоволені усі.
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:50
Тшорт пааберии, так вот оно шоо, тинейджеры подросли.
А я то думаю, шо мои полподъезда перестали через меня коммуналку оплачивать.
А я их еще с Фидота подкармливал, годами... И всьоо, как отрезало.
А это тинейджеры, уже со своими картами
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