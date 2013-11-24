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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:30

Re: Банк Восток

В дитини картка тінейджера. Раніше юзав картку дружини, комунальні навчився сплачувати, мобільні нам, бабусям/дідусям поповнював. Тепер теж саме, але своєю. Знає, що це його відповідальність. Дисциплінує. В нас голова не болить хочаб за ті комунальні. Коротше, задоволені усі.
Хруст
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:50

Тшорт пааберии, так вот оно шоо, тинейджеры подросли.
А я то думаю, шо мои полподъезда перестали через меня коммуналку оплачивать.
А я их еще с Фидота подкармливал, годами... И всьоо, как отрезало.
А это тинейджеры, уже со своими картами
Amethyst
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Повідомлень: 1481
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:58

Amethyst
Ви смієтесь, та наші діти більше за нас знають, що по тих додатках, що по картках. Так і має бути. І мені подобається, що в Востока є ці картки для дітей.
Хруст
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:02

Re: Банк Восток

Шановні, підкажіть, що то за новина по Лондонській біржі?
videofor
 
Повідомлень: 6
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