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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:30

Re: Банк Восток

В дитини картка тінейджера. Раніше юзав картку дружини, комунальні навчився сплачувати, мобільні нам, бабусям/дідусям поповнював. Тепер теж саме, але своєю. Знає, що це його відповідальність. Дисциплінує. В нас голова не болить хочаб за ті комунальні. Коротше, задоволені усі.
Хруст
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:50

Тшорт пааберии, так вот оно шоо, тинейджеры подросли.
А я то думаю, шо мои полподъезда перестали через меня коммуналку оплачивать.
А я их еще с Фидота подкармливал, годами... И всьоо, как отрезало.
А это тинейджеры, уже со своими картами
Amethyst
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Повідомлень: 1545
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:58

Amethyst
Ви смієтесь, та наші діти більше за нас знають, що по тих додатках, що по картках. Так і має бути. І мені подобається, що в Востока є ці картки для дітей.
Хруст
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:02

Re: Банк Восток

Шановні, підкажіть, що то за новина по Лондонській біржі?
videofor
 
Повідомлень: 6
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:09

videofor
Вчили процесу IPO, то ж для компаній семінари.
Dreg
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:21

фініта ля комедія
із пошти
----

любите оплачувати покупки додатком «Сільпо»?
Тоді ця інформація важлива для Вас, адже акція х1,5 балів за оплату покупок додатком добігає кінця 15.01.2022.
Накопичити більше балів за покупки Ви можете, використовуючи персональні пропозиції від «Власного Рахунку».
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:15

greenozon + сильпо начали прикручивать потихоньку персональные предложения.. так что возможно покупки там надо ставить на паузу :)
omb
 
Повідомлень: 3327
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