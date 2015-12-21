RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:30

Re: Банк Восток

В дитини картка тінейджера. Раніше юзав картку дружини, комунальні навчився сплачувати, мобільні нам, бабусям/дідусям поповнював. Тепер теж саме, але своєю. Знає, що це його відповідальність. Дисциплінує. В нас голова не болить хочаб за ті комунальні. Коротше, задоволені усі.
Хруст
 
Повідомлень: 3
З нами з: 07.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:50

Тшорт пааберии, так вот оно шоо, тинейджеры подросли.
А я то думаю, шо мои полподъезда перестали через меня коммуналку оплачивать.
А я их еще с Фидота подкармливал, годами... И всьоо, как отрезало.
А это тинейджеры, уже со своими картами
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1546
З нами з: 05.05.21
Подякував: 100 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:58

Amethyst
Ви смієтесь, та наші діти більше за нас знають, що по тих додатках, що по картках. Так і має бути. І мені подобається, що в Востока є ці картки для дітей.
Хруст
 
Повідомлень: 3
З нами з: 07.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:02

Re: Банк Восток

Шановні, підкажіть, що то за новина по Лондонській біржі?
videofor
 
Повідомлень: 6
З нами з: 08.07.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:09

videofor
Вчили процесу IPO, то ж для компаній семінари.
Dreg
 
Повідомлень: 11
З нами з: 11.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:21

фініта ля комедія
із пошти
----

любите оплачувати покупки додатком «Сільпо»?
Тоді ця інформація важлива для Вас, адже акція х1,5 балів за оплату покупок додатком добігає кінця 15.01.2022.
Накопичити більше балів за покупки Ви можете, використовуючи персональні пропозиції від «Власного Рахунку».
greenozon
 
Повідомлень: 12313
З нами з: 01.06.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:15

greenozon + сильпо начали прикручивать потихоньку персональные предложения.. так что возможно покупки там надо ставить на паузу :)
omb
 
Повідомлень: 3328
З нами з: 08.04.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:31

  omb написав:greenozon + сильпо начали прикручивать потихоньку персональные предложения.. так что возможно покупки там надо ставить на паузу :)

Из-за 0,5% бонусов? Это не серьезно. Ведь отсутствие бонусов не отменяет оплаты через приложение как через интернет. Пока это имеет значение, конечно.
А персональные предложения Сильпо давно уже шлак. Бонусы "за всё" ни в каком виде не приходят уже даже не знаю сколько.

С персональными предложениями от банка в этом месяце у меня вообще смищно вышло. Был у меня в начале месяца день рождения. Под это дело мне щедрой рукой налили одно персональное предложение - 3% бонусами на все покупки на неделю. Довольно неплохо, конечно, но штука в том, что в разделе оно одно и было. И когда оно закончилось, больше никаких предложений не осталось.
M-Audio
 
Повідомлень: 2523
З нами з: 23.03.11
Подякував: 475 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 04:43

Re: Банк Восток

  M-Audio написав:Бонусы "за всё" ни в каком виде не приходят уже даже не знаю сколько.

А как же Колесо Фортуны?
  M-Audio написав:А персональные предложения Сильпо давно уже шлак.

Бывают интересные вещи.
Скажем, коньяки и бренди Шабо х20.
Учитывая, что дешевле этот товар сделать невозможно по закону, да и Шабо - не последний производитель в Украине, вполне неплохо.
AZP
 
Повідомлень: 16
З нами з: 01.09.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 09:09

Re: Банк Восток

  AZP написав:А как же Колесо Фортуны?


та скільки там того колеса..
як не 10 то 15 балів, курям на сміх :)
greenozon
 
Повідомлень: 12313
З нами з: 01.06.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 79808182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10194, 10195, 10196
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
101950 13552400
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 гру, 2021 09:29
motosmile
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5045, 5046, 5047
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50464 7187449
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 гру, 2021 09:20
omb
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 46, 47, 48
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
470 134520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 гру, 2021 01:50
Митяйка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.