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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:30
Re: Банк Восток
В дитини картка тінейджера. Раніше юзав картку дружини, комунальні навчився сплачувати, мобільні нам, бабусям/дідусям поповнював. Тепер теж саме, але своєю. Знає, що це його відповідальність. Дисциплінує. В нас голова не болить хочаб за ті комунальні. Коротше, задоволені усі.
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:50
Тшорт пааберии, так вот оно шоо, тинейджеры подросли.
А я то думаю, шо мои полподъезда перестали через меня коммуналку оплачивать.
А я их еще с Фидота подкармливал, годами... И всьоо, как отрезало.
А это тинейджеры, уже со своими картами
Додано: Вів 14 гру, 2021 17:58
Amethyst
Ви смієтесь, та наші діти більше за нас знають, що по тих додатках, що по картках. Так і має бути. І мені подобається, що в Востока є ці картки для дітей.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:02
Re: Банк Восток
Шановні, підкажіть, що то за новина по Лондонській біржі?
Додано: Сер 29 гру, 2021 14:21
фініта ля комедія
із пошти
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любите оплачувати покупки додатком «Сільпо»?
Тоді ця інформація важлива для Вас, адже акція х1,5 балів за оплату покупок додатком добігає кінця 15.01.2022.
Накопичити більше балів за покупки Ви можете, використовуючи персональні пропозиції від «Власного Рахунку».
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:15
greenozon + сильпо начали прикручивать потихоньку персональные предложения.. так что возможно покупки там надо ставить на паузу
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:31
Из-за 0,5% бонусов? Это не серьезно. Ведь отсутствие бонусов не отменяет оплаты через приложение как через интернет. Пока это имеет значение, конечно.
А персональные предложения Сильпо давно уже шлак. Бонусы "за всё" ни в каком виде не приходят уже даже не знаю сколько.
С персональными предложениями от банка в этом месяце у меня вообще смищно вышло. Был у меня в начале месяца день рождения. Под это дело мне щедрой рукой налили одно персональное предложение - 3% бонусами на все покупки на неделю. Довольно неплохо, конечно, но штука в том, что в разделе оно одно и было. И когда оно закончилось, больше никаких предложений не осталось.
Додано: Чет 30 гру, 2021 04:43
Re: Банк Восток
А как же Колесо Фортуны?
Бывают интересные вещи.
Скажем, коньяки и бренди Шабо х20.
Учитывая, что дешевле этот товар сделать невозможно по закону, да и Шабо - не последний производитель в Украине, вполне неплохо.
Додано: Чет 30 гру, 2021 09:09
Re: Банк Восток
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