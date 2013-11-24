щось додаток Сільпо і оплата ним на касах починає розчаровувати...
4ий день поспіль в різних точках дівча успішно радує - "вибачте, але QR кодом оплатити неможливо, помилка..."
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Додано: Чет 30 гру, 2021 21:47
щось додаток Сільпо і оплата ним на касах починає розчаровувати...
4ий день поспіль в різних точках дівча успішно радує - "вибачте, але QR кодом оплатити неможливо, помилка..."
Додано: П'ят 31 гру, 2021 00:29
greenozon
Мені сьогодні продавщиця спеціально відкрила іншу касу коли я сказав, що по-іншому оплатити не можу. Говорила що проблеми з оплатою додатком є на конкретних касах.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:56
ого! не знав цього цікавого факту
але як так може бути
усі каси мають бути уніфіковані із одним і тим же ПЗ... щось тут нечисто
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