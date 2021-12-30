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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
32
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:47

щось додаток Сільпо і оплата ним на касах починає розчаровувати...
4ий день поспіль в різних точках дівча успішно радує - "вибачте, але QR кодом оплатити неможливо, помилка..."
greenozon
 
Повідомлень: 12326
З нами з: 01.06.14
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Подякували: 1023 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 00:29

greenozon
Мені сьогодні продавщиця спеціально відкрила іншу касу коли я сказав, що по-іншому оплатити не можу. Говорила що проблеми з оплатою додатком є на конкретних касах.
Пансер
 
Повідомлень: 196
З нами з: 22.09.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:56

  Пансер написав:greenozon
Мені сьогодні продавщиця спеціально відкрила іншу касу коли я сказав, що по-іншому оплатити не можу. Говорила що проблеми з оплатою додатком є на конкретних касах.

ого! не знав цього цікавого факту
але як так може бути
усі каси мають бути уніфіковані із одним і тим же ПЗ... щось тут нечисто
greenozon
 
Повідомлень: 12326
З нами з: 01.06.14
Подякував: 217 раз.
Подякували: 1023 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:02

  greenozon написав:
  Пансер написав:greenozon
Мені сьогодні продавщиця спеціально відкрила іншу касу коли я сказав, що по-іншому оплатити не можу. Говорила що проблеми з оплатою додатком є на конкретних касах.

ого! не знав цього цікавого факту
але як так може бути
усі каси мають бути уніфіковані із одним і тим же ПЗ... щось тут нечисто

подключены разными каналами, один идет через лежащий сервер
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3316
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 265 раз.
 
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  #<1 ... 80818283
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