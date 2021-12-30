щось додаток Сільпо і оплата ним на касах починає розчаровувати...
4ий день поспіль в різних точках дівча успішно радує - "вибачте, але QR кодом оплатити неможливо, помилка..."
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Додано: Чет 30 гру, 2021 21:47
щось додаток Сільпо і оплата ним на касах починає розчаровувати...
4ий день поспіль в різних точках дівча успішно радує - "вибачте, але QR кодом оплатити неможливо, помилка..."
Додано: П'ят 31 гру, 2021 00:29
greenozon
Мені сьогодні продавщиця спеціально відкрила іншу касу коли я сказав, що по-іншому оплатити не можу. Говорила що проблеми з оплатою додатком є на конкретних касах.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:56
ого! не знав цього цікавого факту
але як так може бути
усі каси мають бути уніфіковані із одним і тим же ПЗ... щось тут нечисто
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:02
подключены разными каналами, один идет через лежащий сервер
Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:35
зрозуміло, тоді це має сенс
уніфоковане ПЗ, але проблеми із онлайн зв'язком..
але дивує що така лажа може тривати пару днів поспіль!
Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:11
так оно по пикам и проявляется - то первый день месяца+понедельник,
то просто первый день месяца, то первый день после кучи праздников, то квартал, то полугодие (но у нас оно на лето приходится, когда транзакций меньше, но! в этом году и в прошлом особенно на Ковид - впадины было почти не видно)
в общем, кто с финансами работал - чувствует ))
строго говоря каналы разные и сделаны для чтобы не легло вообще все, т.е. обычное резервирование, отсюда же и наслоения "банк списал, касса не видит"
особенно хорошо видно по Альфе и конкурентам - вторые даже не рискуют перс кешбек рисовать, только ПУМБ экспериментирует,
но Альфа усуорилась вроде - мне через 2-3 часа уже готово, раньше под утро только было (6-7)
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