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Піреус Банк МКБ

Піреус Банк МКБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Піреус Банк МКБ 3.6 5 143
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
59
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:41

  cohan написав:красиво
ставится, но не работает

Режим розробника має бути деактивовано, щоб запускався додаток.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:29

Очень мало в Киеве ваших банкоматов, а с привата или ощада комиссия бешеная. в остальном хороший банк
Мария Касьян
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 14:00

  Мария Касьян написав:Очень мало в Киеве ваших банкоматов, а с привата или ощада комиссия бешеная. в остальном хороший банк


прислали рассылку - с 1 июля 2021 в банкоматах Ощада без комиссии
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 15:17

  cohan написав:
  Мария Касьян написав:Очень мало в Киеве ваших банкоматов, а с привата или ощада комиссия бешеная. в остальном хороший банк


прислали рассылку - с 1 июля 2021 в банкоматах Ощада без комиссии


Не удивительно, Наумов постарался :D
lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:08

cohan
О! Это хорошо, значит движутся в правильном направлении.
Мария Касьян
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:49

  Мария Касьян написав:Очень мало в Киеве ваших банкоматов, а с привата или ощада комиссия бешеная. в остальном хороший банк

В тарифах пишуть, що зняття без комісії. Чи банк-власник банкомату знімає коміс?*
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:52

Son of Sun
Почитайте выше написали, что без комиссии с 1 числа.
Мария Касьян
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:21

Re: Піреус Банк МКБ

Открыл депозит в банке, потому что тут предлагают выгодные проценты. Было бы хорошо, если бы вы обновили приложение мобильное, на фоне моно или того же привата выглядит устаревшим(
pirojok
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:28

  pirojok написав:Открыл депозит в банке, потому что тут предлагают выгодные проценты. Было бы хорошо, если бы вы обновили приложение мобильное, на фоне моно или того же привата выглядит устаревшим(
вам деньги или картинке в смартыоне? Я закрыл карту и езжу в отделение раз в год,меня так больше устраивает
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:47

  pirojok написав:Открыл депозит в банке, потому что тут предлагают выгодные проценты. Было бы хорошо, если бы вы обновили приложение мобильное, на фоне моно или того же привата выглядит устаревшим(


так вроде ж обновили недавно
cohan
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