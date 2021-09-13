Піреус Банк МКБ

Amethyst написав:Хлавное шобы иная земеля плодородной была, а тута она никакая Привыкли, шо вино и оливка на камнях сами растут, так думают, шо и тут нашару им мошною тряхнуть, а фігушки ... хай ісчо ботоф засілають
На их вино и оливки надо в ответ инжир прислать. Типа фиг вам
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