ARX (AXA Страхування)

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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Сер 24 лис, 2021 11:17
Настя Вітаємо! Це визначається під час вибору договору КАСКО. Наприклад, при підписанні договору КАСКО Все включено, Ви можете обрати 2 варіанти: 5 осіб, котрих ви вказуєте або ж усі, хто має право кермувати на законних підставах (іншими словами ті, хто має водійське посвідчення відповідної категорії). З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Додано: Чет 09 гру, 2021 16:42
Неужели представитель теперь с нами?!
Скажите, пожалуйста, как проверить срок действия полиса осаго?
Додано: Пон 13 гру, 2021 12:52
Неожиданно хорошо
Оформляла медицинскую страховку себе и дочке. Недавно позвонили со школы, чтобы забрать ребенка с температурой. Позвонила в компанию, через несколько часов направили в больницу, а позже выплатили компенсацию по медикаментам.
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:32
arx уточните, пожалуйста, сколько будет стоить страховка для начинающего водителя?
Додано: Пон 17 січ, 2022 16:10
Дуже довго чекала компенсацію (більше трьох неділь). Але мене не ігнорували, завжди відповідали на дзвінки. У цілому непогано, але хотілося б швидше отримувати виплати
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