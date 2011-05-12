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Обслуговування в українських
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ARX (AXA Страхування)

ARX (AXA Страхування)
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ARX (AXA Страхування) 2.8 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 11:17

Настя Вітаємо! Це визначається під час вибору договору КАСКО. Наприклад, при підписанні договору КАСКО Все включено, Ви можете обрати 2 варіанти: 5 осіб, котрих ви вказуєте або ж усі, хто має право кермувати на законних підставах (іншими словами ті, хто має водійське посвідчення відповідної категорії).  З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 
arx
 
Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 16:42

  arx написав:Настя Вітаємо! Це визначається під час вибору договору КАСКО. Наприклад, при підписанні договору КАСКО Все включено, Ви можете обрати 2 варіанти: 5 осіб, котрих ви вказуєте або ж усі, хто має право кермувати на законних підставах (іншими словами ті, хто має водійське посвідчення відповідної категорії).  З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

Неужели представитель теперь с нами?!
Скажите, пожалуйста, как проверить срок действия полиса осаго?
redshark
 
Повідомлень: 5
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:52

Неожиданно хорошо

Оформляла медицинскую страховку себе и дочке. Недавно позвонили со школы, чтобы забрать ребенка с температурой. Позвонила в компанию, через несколько часов направили в больницу, а позже выплатили компенсацию по медикаментам.
Надин
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:32

arx уточните, пожалуйста, сколько будет стоить страховка для начинающего водителя?
Надин
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:10

Дуже довго чекала компенсацію (більше трьох неділь). Але мене не ігнорували, завжди відповідали на дзвінки. У цілому непогано, але хотілося б швидше отримувати виплати
daja
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 14:01

arx
Цена на страховку зависит от количества вписанных в нее людей?
kotac
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 15:24

arx Чи можна зареєструвати автоцивілку на арендоване авто?
Олександр_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:44

Два місяці тому оформлювала медичну страховку онлайн. Зателефонувала до гарячої лінії, мені допомогла дуже приємна дівчина, ввічливо відповіла на усі питання та допомогла обрати пакет послуг.
Ліна
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:23

Отзыв про ARX

Повелся на "200 летний опыт" и "канадские корни" и покупал ОСАГО 2 года подряд.
Все было хорошо, пока не настал страховой случай - ДТП. Тут уже компания показала свое истинное лицо!
Страховой случай случился в октябре. Все как полагается, вызвали полицию,
которая приехав и увидев повреждения сказала заполнять европротокол из-за незначительной суммы ущерба.
Хорошо. Составили, пофотографировали, и потерпевшая сторона отправила в АRX (моей страховой) все документы.
После всех оформлений простились и разъехались со спокойной душой. Каково же было мое удивление, когда через 3 месяца потерпевшая сторона позвонила и сказала что им отказали в выплате по "результатам рассмотрения экспертов".
Повреждений примерно на 7 тыс грн (рихтовка + покраска) теперь вынужден платить со своего кармана, хотя заплатил более 1500 за страховой полис с 0 франшизой! Страшно подумать что было бы, если бы ущерб был в сотни тысяч!!!

Вывод - не связывайтесь с ними. Украинские эффективные менеджеры "навели порядок"
scoutclash
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