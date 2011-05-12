ARX (AXA Страхування)

Додано: Пон 07 лют, 2022 17:23

Повелся на "200 летний опыт" и "канадские корни" и покупал ОСАГО 2 года подряд.

Все было хорошо, пока не настал страховой случай - ДТП. Тут уже компания показала свое истинное лицо!

Страховой случай случился в октябре. Все как полагается, вызвали полицию,

которая приехав и увидев повреждения сказала заполнять европротокол из-за незначительной суммы ущерба.

Хорошо. Составили, пофотографировали, и потерпевшая сторона отправила в АRX (моей страховой) все документы.

После всех оформлений простились и разъехались со спокойной душой. Каково же было мое удивление, когда через 3 месяца потерпевшая сторона позвонила и сказала что им отказали в выплате по "результатам рассмотрения экспертов".

Повреждений примерно на 7 тыс грн (рихтовка + покраска) теперь вынужден платить со своего кармана, хотя заплатил более 1500 за страховой полис с 0 франшизой! Страшно подумать что было бы, если бы ущерб был в сотни тысяч!!!



Вывод - не связывайтесь с ними. Украинские эффективные менеджеры "навели порядок"