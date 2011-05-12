ARX (AXA Страхування)

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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Сер 24 лис, 2021 11:17
Настя Вітаємо! Це визначається під час вибору договору КАСКО. Наприклад, при підписанні договору КАСКО Все включено, Ви можете обрати 2 варіанти: 5 осіб, котрих ви вказуєте або ж усі, хто має право кермувати на законних підставах (іншими словами ті, хто має водійське посвідчення відповідної категорії). З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Додано: Чет 09 гру, 2021 16:42
Неужели представитель теперь с нами?!
Скажите, пожалуйста, как проверить срок действия полиса осаго?
Додано: Пон 13 гру, 2021 12:52
Неожиданно хорошо
Оформляла медицинскую страховку себе и дочке. Недавно позвонили со школы, чтобы забрать ребенка с температурой. Позвонила в компанию, через несколько часов направили в больницу, а позже выплатили компенсацию по медикаментам.
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:32
arx уточните, пожалуйста, сколько будет стоить страховка для начинающего водителя?
Додано: Пон 17 січ, 2022 16:10
Дуже довго чекала компенсацію (більше трьох неділь). Але мене не ігнорували, завжди відповідали на дзвінки. У цілому непогано, але хотілося б швидше отримувати виплати
Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:44
Два місяці тому оформлювала медичну страховку онлайн. Зателефонувала до гарячої лінії, мені допомогла дуже приємна дівчина, ввічливо відповіла на усі питання та допомогла обрати пакет послуг.
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:23
Отзыв про ARX
Повелся на "200 летний опыт" и "канадские корни" и покупал ОСАГО 2 года подряд.
Все было хорошо, пока не настал страховой случай - ДТП. Тут уже компания показала свое истинное лицо!
Страховой случай случился в октябре. Все как полагается, вызвали полицию,
которая приехав и увидев повреждения сказала заполнять европротокол из-за незначительной суммы ущерба.
Хорошо. Составили, пофотографировали, и потерпевшая сторона отправила в АRX (моей страховой) все документы.
После всех оформлений простились и разъехались со спокойной душой. Каково же было мое удивление, когда через 3 месяца потерпевшая сторона позвонила и сказала что им отказали в выплате по "результатам рассмотрения экспертов".
Повреждений примерно на 7 тыс грн (рихтовка + покраска) теперь вынужден платить со своего кармана, хотя заплатил более 1500 за страховой полис с 0 франшизой! Страшно подумать что было бы, если бы ущерб был в сотни тысяч!!!
Вывод - не связывайтесь с ними. Украинские эффективные менеджеры "навели порядок"
Додано: Вів 08 лют, 2022 16:16
arx Еще вопрос - Осаго сработает, если за рулем будет другой водитель?
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