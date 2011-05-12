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Обслуговування в українських
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ARX (AXA Страхування)

ARX (AXA Страхування)
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ARX (AXA Страхування) 2.8 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:03

Re: ARX (AXA Страхування)

Надин написав:arx Еще вопрос - Осаго сработает, если за рулем будет другой водитель?
Осаго на авто, а не на водителя
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 14:09

Как работает медицинская страховка? Стоит ли ее вообще оформлять..
kotac
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 09:56

kotac
Вітаємо! Медичне страхування покриває повну або часткову виплату коштів за медичне обслуговування. Від виду програми залежить покриття коштів та список медичних закладів. Ви можете звернутися до КЦ за номером 0 800 30 27 23 для детальної консультації  щодо видів програм та їх покриття. 
З повагою 
СК "АРКС"
arx
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:28

GALeon
Все вірно, Автоцивілка діє на авто, проте водій має кермувати авто на законних підставах. З повагою СК "АРКС"
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:39

scoutclash
Вітаємо! Нам дуже прикро, що Ви висвітлюєте обтавини події саме так. Звертаємо Вашу увагу, що у відповідності до наданої Вами первинної інформації – подія не може бути визнана страховим випадом у відповідності до Закону України про ОСЦПВ.
Змінена інформація щодо обставин настання події не може бути прийнята, оскільки заявлені пошкодження могли бути отримані виключно за обставин, заявлених первинно.
Додатково звертаємо Вашу увагу ми завжди готові вести діалог в установленому офіційному порядку (офіційний запит) згідно з нормами чинного законодавства. З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
arx
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:52

Очень быстро оформила страховку ОСАГО, так как моя подходила концу.
На сайте все делается за несколько кликов и никуда не нужно ехать. Удобно
fesan
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:26

  arx написав:kotac
Вітаємо! Медичне страхування покриває повну або часткову виплату коштів за медичне обслуговування. Від виду програми залежить покриття коштів та список медичних закладів. Ви можете звернутися до КЦ за номером 0 800 30 27 23 для детальної консультації  щодо видів програм та їх покриття. 
З повагою 
СК "АРКС"

Какие страховые случаи покрывает медицинская страховка за границей?
kotac
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 19:11

Re: ARX (AXA Страхування)

  kotac написав:Какие страховые случаи покрывает медицинская страховка за границей?

Что именно покрывается в зависимости от пакета полиса Вы можете посмотреть здесь https://arx.com.ua/ru/produkty/turystychne-strakhuvannya/turystychna-strakhovka?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=6510826690&utm_term=arx&utm_content=587469837278&gclid=CjwKCAjwopWSBhB6EiwAjxmqDfjBaufUKi6fWWtuq1aKXsEDbNuwIYSom9zHtHR-cqwc3KCShk4S1xoCE5kQAvD_BwE

Но вся проблема украинских страховых сейчас в сложности (практически невозможности) оплаты своим ассистанс компаниям зарубеж.
В результате практически все страховые говорят следующее: при наступлении страхового случая Вы обязаны зафиксировать это, сами оплатить все расходы а потом, по возвращению подаете на возмещение расходов.
Как обстоят дела в ARX незнаю. Было бы интересно уточнить.
Если так, как написал - такая страховка не имеет смысла в принципе и лучше сразу покупать страховку зарубежом 8)
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:33

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

TUR
Вітаємо! Все вірно, наразі діє Постанова НБУ №18 від 24.02.22 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів та призупинити роботу валютного ринку України.
Саме тому, пропонується оплата готівкою, з послідуючим відшкодуванням коштів. Більш того, на відшкодування можна подати з місця перебування (за кордону), раніше ця процедура проводилася виключно при поверненні клієнта на територію України.
З повагою відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 
arx
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:26

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

fesan
Вітаємо! Дякуємо за зворотній зв'язок. з повагою відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 
arx
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