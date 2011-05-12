ARX (AXA Страхування)

|
|
|
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:10
На сайті ARX на сторінці з онлайн оформлення туристичного страхування
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:15
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Леся Леся, вітаємо! Напишіть, будь ласка, на customer.feedback@arx.com.ua коші контактні дані та час оформлення. Ми обов'язково знайдемо причину та надамо зворотній зв'язок.
З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
|