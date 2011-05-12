RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
/
ARX (AXA Страхування)

ARX (AXA Страхування)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ARX (AXA Страхування) 2.8 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:10

На сайті ARX на сторінці з онлайн оформлення туристичного страхування https://arx.com.ua/store/travel не можна отримати розрахунок. Всі дані для розрахунку заповнила коректно, мету подорожі обрала серед запропонованих варіантів, але видає помилку червоним, що то поле обов'язкове для заповнення. Але ж воно заповнене!
Леся
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:15

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

Леся Леся, вітаємо! Напишіть, будь ласка, на customer.feedback@arx.com.ua коші контактні дані та час оформлення. Ми обов'язково знайдемо причину та надамо зворотній зв'язок.
З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 9
З нами з: 24.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 14:50

Если у меня полис заканчивается в эту пятницу, то я могу у вас купить новый в субботу? Вы на выходных работаете?
kotac
 
Повідомлень: 8
З нами з: 20.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 15:22

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

kotacВітаємо! Дякуємо за запитання.Є декілька факторів, котрі впливають на дату: чи працює менеджер, котрий Вас обслуговував раніше в суботу, який саме продукт, адже деякі продукти (наприклад, туристичне страхування) вступають в дію на наступний день після оплати. Тому рекомендуємо зателефонувати до КЦ (0 800 30 27 23 цілодобово безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів в Україні; +38 044 272 0 272 для дзвінків з-за кордону. Вартість дзвінка згідно з тарифом вашого мобільного оператора) або залишити свій запит з контактними даними через Facebook Messenger.
З повагою відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 9
З нами з: 24.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:45

Оформила тут туристичне страхування для себе і своїх дітей. У малої розболівся зуб. Швидко знайшли дитячого стоматолога, дівчата з асистансу були дуже турботливі та привітні. Можу сміливо рекомендувати
Леся
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:16

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

Леся Щиро дякуємо за відгук та рекомендації. З повагою відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 9
З нами з: 24.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експрес Страхування 1, 2, 3
alexkkbk » Чет 12 тра, 2011 11:05
28 60234
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 бер, 2022 10:43
Hack-Stock
HDI Страхування (Алькона) 1, 2
Anonymous » П'ят 25 січ, 2008 18:04
14 37754
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 14:54
Jumpus
Юнісон Страхування
Модератор » Чет 17 лип, 2014 10:19
4 10485
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лип, 2017 10:33
samvexler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.