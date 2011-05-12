ARX (AXA Страхування)

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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:10
На сайті ARX на сторінці з онлайн оформлення туристичного страхування
Додано: Чет 28 кві, 2022 14:15
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Леся Леся, вітаємо! Напишіть, будь ласка, на customer.feedback@arx.com.ua коші контактні дані та час оформлення. Ми обов'язково знайдемо причину та надамо зворотній зв'язок.
З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Додано: Пон 02 тра, 2022 14:50
Если у меня полис заканчивается в эту пятницу, то я могу у вас купить новый в субботу? Вы на выходных работаете?
Додано: Пон 02 тра, 2022 15:22
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
kotacВітаємо! Дякуємо за запитання.Є декілька факторів, котрі впливають на дату: чи працює менеджер, котрий Вас обслуговував раніше в суботу, який саме продукт, адже деякі продукти (наприклад, туристичне страхування) вступають в дію на наступний день після оплати. Тому рекомендуємо зателефонувати до КЦ (0 800 30 27 23 цілодобово безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів в Україні; +38 044 272 0 272 для дзвінків з-за кордону. Вартість дзвінка згідно з тарифом вашого мобільного оператора) або залишити свій запит з контактними даними через Facebook Messenger.
З повагою відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Додано: Сер 11 тра, 2022 16:45
Оформила тут туристичне страхування для себе і своїх дітей. У малої розболівся зуб. Швидко знайшли дитячого стоматолога, дівчата з асистансу були дуже турботливі та привітні. Можу сміливо рекомендувати
Додано: Чет 12 тра, 2022 10:16
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Леся Щиро дякуємо за відгук та рекомендації. З повагою відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Додано: Чет 19 тра, 2022 09:27
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Орест Л Вітаємо! Так, більш того, купуючи Зелену картку в ARX, Ви допомагаєте ЗСУ. З кожного полісу ми перераховуємо 10% до фонду "Повернись живим". з повагою відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
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