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ARX (AXA Страхування)

ARX (AXA Страхування)
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ARX (AXA Страхування) 2.8 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:10

На сайті ARX на сторінці з онлайн оформлення туристичного страхування https://arx.com.ua/store/travel не можна отримати розрахунок. Всі дані для розрахунку заповнила коректно, мету подорожі обрала серед запропонованих варіантів, але видає помилку червоним, що то поле обов'язкове для заповнення. Але ж воно заповнене!
Леся
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.04.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:15

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

Леся Леся, вітаємо! Напишіть, будь ласка, на customer.feedback@arx.com.ua коші контактні дані та час оформлення. Ми обов'язково знайдемо причину та надамо зворотній зв'язок.
З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 10
З нами з: 24.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 14:50

Если у меня полис заканчивается в эту пятницу, то я могу у вас купить новый в субботу? Вы на выходных работаете?
kotac
 
Повідомлень: 8
З нами з: 20.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 15:22

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

kotacВітаємо! Дякуємо за запитання.Є декілька факторів, котрі впливають на дату: чи працює менеджер, котрий Вас обслуговував раніше в суботу, який саме продукт, адже деякі продукти (наприклад, туристичне страхування) вступають в дію на наступний день після оплати. Тому рекомендуємо зателефонувати до КЦ (0 800 30 27 23 цілодобово безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів в Україні; +38 044 272 0 272 для дзвінків з-за кордону. Вартість дзвінка згідно з тарифом вашого мобільного оператора) або залишити свій запит з контактними даними через Facebook Messenger.
З повагою відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 10
З нами з: 24.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:45

Оформила тут туристичне страхування для себе і своїх дітей. У малої розболівся зуб. Швидко знайшли дитячого стоматолога, дівчата з асистансу були дуже турботливі та привітні. Можу сміливо рекомендувати
Леся
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:16

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

Леся Щиро дякуємо за відгук та рекомендації. З повагою відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 10
З нами з: 24.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:38

arx скажіть, будь ласка, ви видаєте зелену картку?
Орест Л
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:27

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

Орест Л Вітаємо! Так, більш того, купуючи Зелену картку в ARX, Ви допомагаєте ЗСУ. З кожного полісу ми перераховуємо 10% до фонду "Повернись живим". з повагою відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 10
З нами з: 24.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:56

arx
А скільки робите страховку для закордону? Бо в мене сьогодні закінчилась і треба терміново нову.
Наталія_Р
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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