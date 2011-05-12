ARX (AXA Страхування)

За ввічливістю асистансу ховається низький рівень надання допомоги.
Була медична страховка, декілька раз лікар призначав лікування. З тих ліків страхова не покривала взагалі нічого(
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Чет 23 чер, 2022 16:21
За ввічливістю асистансу ховається низький рівень надання допомоги.
Була медична страховка, декілька раз лікар призначав лікування. З тих ліків страхова не покривала взагалі нічого(
Додано: Чет 23 чер, 2022 16:31
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
daja Вітаємо! Уточніть, будь ласка, номер поліса для перевірки викладеної інформації. З повагою, відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Додано: Пон 18 лип, 2022 15:26
arx скільки часу займає оформлення зеленої картки тут? Подруга робила в Уніці. Каже, що в неї це зайняло два дні. Виходить краще робити завчасно? Я ще не знаю просто, чи поїду за кордон, тому тратити +/- 2 тисячі просто так не хочеться
Додано: Пон 18 лип, 2022 15:53
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
daja Вітаємо! Дякуємо за запитання. Поліс починає діяти на наступний день після оплати. Процес оформлення відбувається достатньо швидко, шляхом контакту з менеджером або за 5 хвилин на сайті за посиланням
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
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