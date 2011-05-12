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Обслуговування в українських
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ARX (AXA Страхування)

ARX (AXA Страхування)
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ARX (AXA Страхування) 2.8 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 16:21

За ввічливістю асистансу ховається низький рівень надання допомоги.
Була медична страховка, декілька раз лікар призначав лікування. З тих ліків страхова не покривала взагалі нічого(
daja
 
Повідомлень: 3
З нами з: 17.01.22
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 16:31

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

daja Вітаємо! Уточніть, будь ласка, номер поліса для перевірки викладеної інформації. З повагою, відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 16
З нами з: 24.11.21
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:26

arx скільки часу займає оформлення зеленої картки тут? Подруга робила в Уніці. Каже, що в неї це зайняло два дні. Виходить краще робити завчасно? Я ще не знаю просто, чи поїду за кордон, тому тратити +/- 2 тисячі просто так не хочеться
daja
 
Повідомлень: 3
З нами з: 17.01.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:53

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

daja Вітаємо! Дякуємо за запитання. Поліс починає діяти на наступний день після оплати. Процес оформлення відбувається достатньо швидко, шляхом контакту з менеджером або за 5 хвилин на сайті за посиланням https://arx.com.ua/store/green-card. З повагою
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 16
З нами з: 24.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:13

Оформлювали тут туристичне страхування для всієї сім'ї. Дитині потрібно було терміново полагодити пломбу, шматок відколовся. Я думала стоматологічні послуги не входять в страховку, вже готувалась платити втридорога, але арх свою роботу зробили добре, все покрили.
Дуже вдячна, що увійшли в положення, буду звертатися ще!
Наталія_Р
 
Повідомлень: 2
З нами з: 13.06.22
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:33

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

Наталія_Р Вітаємо! Щиро дякуємо Вам за зворотній зв'язок! Нам дуже приємно, що Ви залишилися задоволені роботою нашої команди. Головне - бережіть себе та рідних, особливо в такий нелегкий для всіх час. З повагою відділ контролю якості сервісу СК "АРКС"
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 16
З нами з: 24.11.21
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:22

arx не вперше оформляю ОСАГО у вас. Ціна відповідає якості послуг, тому ніяких проблем не виникає. Рекомендую!
Ліна
 
Повідомлень: 2
З нами з: 04.02.22
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 08:35

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

Ліна Вітаємо! Щиро дякуємо Вам за зворотній зв'язок та рекомендації. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Мирного неба. Все буде Україна! З повагою, відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 16
З нами з: 24.11.21
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:40

arx скільки потрібно очікувати на виплату по медичному страхуванню?
Олександр_
 
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З нами з: 27.01.22
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:09

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

Олександр_ Вітаємо! Дякуємо за запитання. Стандартні умови договору страхування передбачають: 10 днів на прийняття рішення та 15 днів на складання акту на оплату, тобто сумарно 25 днів. Звісно все залежить від складності самого випадку. На практиці відшкодування від 3 до 14 днів. З повагою відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 16
З нами з: 24.11.21
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