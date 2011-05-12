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ARX (AXA Страхування)

ARX (AXA Страхування)
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ARX (AXA Страхування) 2.8 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:10

Наступил страховой случай, все документы подали в начале июля. Решение на выплату было принято ГО в середине августа. Звонили в свое отделение, нам сообщали что ГО должен перечислить деньги, но прошла еще неделя, потом другая, денег все не было. Написала на сайт компании, мне ответили, что они ожидают решения руководства, так как сумма большая. И после выплата поступила на наш счет в течение 7 рабочих дней после письма.
Минус: компания тянула с выплатой. Плюсы: выплатила полную страховку, отреагировала на жалобу.
res
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.09.22
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:38

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 

res Вітаємо! Дякуємо, що поділилися особистим досвідом. Ви можете залишити номер справи або полісу - ми вивчимо інформацію щодо затримки виплати та обов'язково надамо зворотній зв'язок після проведеної перевірки, адже ми дбаємо про своїх клієнтів.
З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС» 
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 17
З нами з: 24.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 33343536
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