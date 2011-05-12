ARX (AXA Страхування)

Наступил страховой случай, все документы подали в начале июля. Решение на выплату было принято ГО в середине августа. Звонили в свое отделение, нам сообщали что ГО должен перечислить деньги, но прошла еще неделя, потом другая, денег все не было. Написала на сайт компании, мне ответили, что они ожидают решения руководства, так как сумма большая. И после выплата поступила на наш счет в течение 7 рабочих дней после письма.
Минус: компания тянула с выплатой. Плюсы: выплатила полную страховку, отреагировала на жалобу.