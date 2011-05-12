|
|
|
ARX (AXA Страхування)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Чет 15 вер, 2022 14:10
Наступил страховой случай, все документы подали в начале июля. Решение на выплату было принято ГО в середине августа. Звонили в свое отделение, нам сообщали что ГО должен перечислить деньги, но прошла еще неделя, потом другая, денег все не было. Написала на сайт компании, мне ответили, что они ожидают решения руководства, так как сумма большая. И после выплата поступила на наш счет в течение 7 рабочих дней после письма.
Минус: компания тянула с выплатой. Плюсы: выплатила полную страховку, отреагировала на жалобу.
-
res
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 вер, 2022 14:38
res Вітаємо! Дякуємо, що поділилися особистим досвідом. Ви можете залишити номер справи або полісу - ми вивчимо інформацію щодо затримки виплати та обов'язково надамо зворотній зв'язок після проведеної перевірки, адже ми дбаємо про своїх клієнтів.
З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
-
arx
-
- Представник компанії
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 24.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 вер, 2022 16:08
arx как долго ждать выплаты от вас по ОСАГО?
-
fesan
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 28.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 вер, 2022 16:56
fesan Вітаємо! Згідно з ЗУ "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів законодавством" врегулювання передбачає - 10 робочих днів на огляд авто та 90 робочих днів на прийняття рішення з дня отримання Заяви про страхове відшкодування (за умови наявності всіх необхідних документів згідно ст. 35). В практиці страхової компанії мінімальний строк врегулювання становив 8 календарних днів. Якщо Ви постраждала сторона застрахованої особи нашої компанії - вкажіть, будь ласка, номер справи - ми зможемо відповісти детальніше. З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
-
arx
-
- Представник компанії
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 24.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 жов, 2022 13:03
Був страхових випадок по ОСАГО, врегулювання пройшло без проблем. Спрацювали швидко, комунікація роботи адекватна.
-
Ліна
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 04.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 жов, 2022 13:06
Ліна Вітаємо! Дякуємо, що поділилися особистим досвідом. Нам дуже приємно, що Ви залишилися задоволені роботою нашої команди.
З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
-
arx
-
- Представник компанії
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 24.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:43
arx, чи покриваєте поліс (повне КАСКО) за кордоном?
-
Менталіст
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 14.10.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:47
Менталіст Вітаємо! Так, звичайно. З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
-
arx
-
- Представник компанії
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 24.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|28
|66019
|
|
|14
|38714
|
|
|4
|10941
|
|