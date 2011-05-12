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ARX (AXA Страхування)

ARX (AXA Страхування)
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ARX (AXA Страхування) 2.8 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:54

Форумчани, підкажіть, будь ласка. Чи пробували ви туристичне страхування в АРХ? Я їду на довгий термін закордон, для мене важливо мати хорошу страховку
daja
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.01.22
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:26

arx при автоцивілці застосовується виплата з урахуванням зносу? Які умови?
fov
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.11.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:38

Відділ контролю якості сервісу

fov Вітаємо! Закон передбачає виплату матеріального збитку. Матеріальний збиток розраховується з урахуванням зносу. Законодавчими актами знос може складати від 0% до 70% ( визначена на законодавчому рівні методика розрахунку по кожній окремій події). Але в нас є ДСЦВ ( 500К та 1000К – ким покривається в тому числі знос, у разі, якщо він відрізняється від 0%). З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 23
З нами з: 24.11.21
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:16

arx задоволена вашими послугами, відповідальні та надійні!
Леся
 
Повідомлень: 3
З нами з: 28.04.22
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:46

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»

Леся Вітаємо! Ми дуже цінуємо Вашу довіру. Бережіть себе та своїх рідних! З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 23
З нами з: 24.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 34353637
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