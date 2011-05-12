ARX (AXA Страхування)

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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:54
Форумчани, підкажіть, будь ласка. Чи пробували ви туристичне страхування в АРХ? Я їду на довгий термін закордон, для мене важливо мати хорошу страховку
Додано: Сер 07 чер, 2023 13:26
arx при автоцивілці застосовується виплата з урахуванням зносу? Які умови?
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:38
Відділ контролю якості сервісу
fov Вітаємо! Закон передбачає виплату матеріального збитку. Матеріальний збиток розраховується з урахуванням зносу. Законодавчими актами знос може складати від 0% до 70% ( визначена на законодавчому рівні методика розрахунку по кожній окремій події). Але в нас є ДСЦВ ( 500К та 1000К – ким покривається в тому числі знос, у разі, якщо він відрізняється від 0%). З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Додано: Вів 20 чер, 2023 14:46
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Леся Вітаємо! Ми дуже цінуємо Вашу довіру. Бережіть себе та своїх рідних! З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:51
Можливо вам вже не актуально, але я залишився незадоволений (хоча їхав у відрядження, звісно ж законно, але лише на пару днів).
При виникненні першого ж питання просто відмовили у виплаті.
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