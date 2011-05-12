RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
/
ARX (AXA Страхування)

ARX (AXA Страхування)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ARX (AXA Страхування) 2.8 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 20:54

Форумчани, підкажіть, будь ласка. Чи пробували ви туристичне страхування в АРХ? Я їду на довгий термін закордон, для мене важливо мати хорошу страховку
daja
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:26

arx при автоцивілці застосовується виплата з урахуванням зносу? Які умови?
fov
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:38

Відділ контролю якості сервісу

fov Вітаємо! Закон передбачає виплату матеріального збитку. Матеріальний збиток розраховується з урахуванням зносу. Законодавчими актами знос може складати від 0% до 70% ( визначена на законодавчому рівні методика розрахунку по кожній окремій події). Але в нас є ДСЦВ ( 500К та 1000К – ким покривається в тому числі знос, у разі, якщо він відрізняється від 0%). З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 25
З нами з: 24.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:16

arx задоволена вашими послугами, відповідальні та надійні!
Леся
 
Повідомлень: 4
З нами з: 28.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:46

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»

Леся Вітаємо! Ми дуже цінуємо Вашу довіру. Бережіть себе та своїх рідних! З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 25
З нами з: 24.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:51

  daja написав:Форумчани, підкажіть, будь ласка. Чи пробували ви туристичне страхування в АРХ? Я їду на довгий термін закордон, для мене важливо мати хорошу страховку


Можливо вам вже не актуально, але я залишився незадоволений (хоча їхав у відрядження, звісно ж законно, але лише на пару днів).
При виникненні першого ж питання просто відмовили у виплаті.
Менталіст
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.10.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 09:14

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»

Менталіст Вітаємо! Уточніть, будь ласка, номер Вашого поліса, можливо Ваша подія не підпадає під покриття, тому для перевірки роботи Асистансу - просимо надати інформацію. З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 25
З нами з: 24.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 15:03

arx чи пропонуєте акції або плюшки для своїх клієнтів з нагоди день народження у ARX Life?
Леся
 
Повідомлень: 4
З нами з: 28.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 15:59

Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»

Леся Вітаємо! Зараз всі сили спрямовуємо на допомогу ЗСУ, але сподіваємося, що зможемо Вас потішити невдовзі. З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
arx
Представник компанії
 
Повідомлень: 25
З нами з: 24.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 34353637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експрес Страхування 1, 2, 3, 4
alexkkbk » Чет 12 тра, 2011 12:05
30 75116
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 тра, 2023 18:52
oleshkb
HDI Страхування (Алькона) 1, 2
Anonymous » П'ят 25 січ, 2008 19:04
14 40390
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 15:54
Jumpus
Юнісон Страхування
Модератор » Чет 17 лип, 2014 11:19
4 11673
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лип, 2017 11:33
samvexler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.