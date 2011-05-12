ARX (AXA Страхування)

fov Вітаємо! У випадку, якщо виявиться, що винний водій не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, тобто не укладав договору зі страховою, або не поновлював такий договір після його закінчення, або має пільгу - то відшкодування за такого водія виплачує МТСБУ (Моторно-транспортне страхове бюро України). З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
res Вітаємо! Так, ми маємо продукт КАСКО «Залізний купол», котрий покриває воєнні ризики (від пошкодження та знищення авто). Переходьте за посиланням https://arx.com.ua/produkty/kasko/zaliznyi-kupol для ознайомлення. З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»