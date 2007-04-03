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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:06
ЛОБ Сейчас как раз тестируем 50% фрактала роста. Ждем разворота.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:35
Просто НАФТА - WTI, daily :
чітка закономірність останніх двох років - закриття на цінових максимумах.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:02
сьогодні дуже важливий день одночасно для шанувальників GBP & NOK - день засідань центральних банків Англії та Норвегії з монетарної політики
якщо Крона спокійно зустрічає рішення НоргеБанку, укріплюючись на очікуваннях підтвердження вересневого підвищення, то Фунт навпаки - перебуваючи на мінімумах року
віримо й у кабеля - він зможе виправити некоректну дію законів Архімеда))
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:54
щодо ФУНТА
висхідний розворот ще тільки готується хоч кабель й зміг відскочити на 200 пунктів :
це має відбутися за умови закриття американської сесії вище 1/2 корекційної зони з верхньою межею на 1,3260 - але вже з наступного тижня
головний економіст банку перейшов до табору (ручних) яструбів, що виступають за невідкладне підвищення базової % ставки по фунту (зараз 0,5% річних)
ПС. вольовий перезахід за декілька хвилин до оголошення рішення БА
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:04
щодо ФУНТА
насьогодні досягнутий локальний мінімум = 1,3102
дійсність підтверджує ще одне суворе правило форексу : валютний курс може набувати будь якого числового (най неймовірного) значення
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:17
ЛОБ
Меня потрепало серией стопов. Так что буду ждать четкого сигнала о развороте и заходить с коррекции.
Это, что касается фунта.
На моменте держу длинную по канадцу и короткую по йене, против американца.
Удалось поймать приемлимые цены на вход, в обоих случаях лимитниками.
Пары ходят незеркально и получается такой-себе хедж.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:11
Саме й про це мова : набирати лонг тільки після зміни тенденції та закріплення позитивної динаміки (що й продовжуватиму робити надалі)
не приховую, що формування довгої позиції по фунту досить витратна справа, хоча тривале професіне загартування полегшує сприйняття від'ємної переоцінки ))
ядро утримуваних позицій (buy NOK-basket) забезпечує необхідні кошти для компенсації варіяціних втрат у GBP/USD
контр-системний short USD/CAD напрошувався, тому узяв один лот
як аргумент - упевненість ринкових експертів у стабільних перспективах нафти після очікувано збалансованого рішення ОПЕК (символічно підняти видобуток на вимогу США)
мені більше подобається луні у парах AUD/CAD & NZD/CAD
періодично також використовую хедж до власних ризикових позицій, зокрема через long USD/CHF (частіше) & long USD/JPY (зрідка), але загалом з власного досвіду змушений хедж під тиском збиткових позицій ще більше погіршує ситуацію
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:35
минутный шип на открытии Нью Йорка вынес по стопу
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:28
щодо USD/CAD
vovan_prm
зовсім не можу похвалитися вдалою торгівлею прямої пари бакса до луні - той стабільно у топ-10 найгірших пар разом з нафтою (мій скорінг +44%/-56%)
але стоп ще не з'їли, бо тільки но почав шортити бакс (від місячного ATR):
узяв перший транш, а ось до другого лімітника не дістали пару піпсів
CAD має набагато зрозіміліші переваги до інших товарних валют AUD & NZD, бо найближчий сусіда USD буде підтягнути базові % ставки й у Канаді - на відміну від Австралії та Н. Зеландії де якихось змін не очікується аж до середини наступного року
позитивна статистика торгівлі AUD/CAD (+59%/-41%) & NZD/CAD (+56/-44%) підтримує мій вибір по фундаменту
ПС. стоп над 76,4% низхідної хвилі від 1,3809 з травня 2017
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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