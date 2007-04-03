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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 626627628629
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:06

ЛОБ Сейчас как раз тестируем 50% фрактала роста. Ждем разворота.
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:35

Просто НАФТА - WTI, daily : https://i.imgur.com/qMrnBUb.png

чітка закономірність останніх двох років - закриття на цінових максимумах.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:02

сьогодні дуже важливий день одночасно для шанувальників GBP & NOK - день засідань центральних банків Англії та Норвегії з монетарної політики

якщо Крона спокійно зустрічає рішення НоргеБанку, укріплюючись на очікуваннях підтвердження вересневого підвищення, то Фунт навпаки - перебуваючи на мінімумах року

віримо й у кабеля - він зможе виправити некоректну дію законів Архімеда))
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:54

щодо ФУНТА

  vovan_prm написав:ЛОБ Сейчас как раз тестируем 50% фрактала роста. Ждем разворота.

висхідний розворот ще тільки готується хоч кабель й зміг відскочити на 200 пунктів :

https://i.imgur.com/0tOxn9Z.png

це має відбутися за умови закриття американської сесії вище 1/2 корекційної зони з верхньою межею на 1,3260 - але вже з наступного тижня

головний економіст банку перейшов до табору (ручних) яструбів, що виступають за невідкладне підвищення базової % ставки по фунту (зараз 0,5% річних)

ПС. вольовий перезахід за декілька хвилин до оголошення рішення БА
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:04

щодо ФУНТА

  ЛОБ Додано: Сер 02 тра, 2018 20:01 написав:формально фунт продовжує переписувати мінімуми - сьогодні 1,3580 проти 1,3588 відучора - увага на рівень закриття грудня 2017 біля 1,3509 :

https://i.imgur.com/iz8fTR7.png

без чіткого зламу негативної динаміки купівля пари виглядає занадто ризиковою, бо потенціал зниження простягається аж до далеких (на поки що) 1,30-1,31

як у трейдерській приказці : "не варто ловити ніж, що падає долу"
краще просто підняти його, коли він вже лежить

насьогодні досягнутий локальний мінімум = 1,3102

дійсність підтверджує ще одне суворе правило форексу : валютний курс може набувати будь якого числового (най неймовірного) значення :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:17

ЛОБ
Меня потрепало серией стопов. Так что буду ждать четкого сигнала о развороте и заходить с коррекции.
Это, что касается фунта.
На моменте держу длинную по канадцу и короткую по йене, против американца.
Удалось поймать приемлимые цены на вход, в обоих случаях лимитниками.
Пары ходят незеркально и получается такой-себе хедж.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:11

  vovan_prm написав:ЛОБ
Так что буду ждать четкого сигнала о развороте и заходить с коррекции.

Саме й про це мова : набирати лонг тільки після зміни тенденції та закріплення позитивної динаміки (що й продовжуватиму робити надалі)

не приховую, що формування довгої позиції по фунту досить витратна справа, хоча тривале професіне загартування полегшує сприйняття від'ємної переоцінки ))

ядро утримуваних позицій (buy NOK-basket) забезпечує необхідні кошти для компенсації варіяціних втрат у GBP/USD

На моменте держу длинную по канадцу и короткую по йене, против американца.

контр-системний short USD/CAD напрошувався, тому узяв один лот
як аргумент - упевненість ринкових експертів у стабільних перспективах нафти після очікувано збалансованого рішення ОПЕК (символічно підняти видобуток на вимогу США)

мені більше подобається луні у парах AUD/CAD & NZD/CAD

періодично також використовую хедж до власних ризикових позицій, зокрема через long USD/CHF (частіше) & long USD/JPY (зрідка), але загалом з власного досвіду змушений хедж під тиском збиткових позицій ще більше погіршує ситуацію
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:35

  ЛОБ написав:контр-системний short USD/CAD напрошувався, тому узяв один лот
як аргумент - упевненість ринкових експертів у стабільних перспективах нафти після очікувано збалансованого рішення ОПЕК (символічно підняти видобуток на вимогу США)

минутный шип на открытии Нью Йорка вынес по стопу
спросить у любой "пересичной бабушки"
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:28

щодо USD/CAD

vovan_prm

зовсім не можу похвалитися вдалою торгівлею прямої пари бакса до луні - той стабільно у топ-10 найгірших пар разом з нафтою (мій скорінг +44%/-56%)

але стоп ще не з'їли, бо тільки но почав шортити бакс (від місячного ATR):

https://i.imgur.com/tTxUWm6.png

узяв перший транш, а ось до другого лімітника не дістали пару піпсів

CAD має набагато зрозіміліші переваги до інших товарних валют AUD & NZD, бо найближчий сусіда USD буде підтягнути базові % ставки й у Канаді - на відміну від Австралії та Н. Зеландії де якихось змін не очікується аж до середини наступного року

позитивна статистика торгівлі AUD/CAD (+59%/-41%) & NZD/CAD (+56/-44%) підтримує мій вибір по фундаменту

ПС. стоп над 76,4% низхідної хвилі від 1,3809 з травня 2017
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