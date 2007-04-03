1.10 - більш очевидна ціль
але скоріш за все буде пробій 35-річної трендової і похід у теплі краї нижче паритету на масових ліквідаціях федж-фондів, банків та інших лонгувальників у пошуках підтримки на 0.9
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:27
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:38
щодо EUR/USD
Під кінець року чергова зміна поточної тенденції вже не варта ніякої уваги:
торгувати єврика вже будемо у Січні 2022.
Додано: Пон 20 гру, 2021 18:44
щодо Новозеландського Доляра (NZD/USD)
простий сетап на купівлю ківі:
агресивно по ринку або після підтвердження на зламі низхідної тенденції
обидва варіянти робочі та не суперечать один одному
стоп копійчаний, варто ризикувати.
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:02
щодо EUR/USD
Загальні позитивні настрої на фондових майданчиках мають підтримати ризикові настрої Risk-ON попри рецидиви побоювання поширення різних штамів ковіду
монетарна політика нульових базових % ставок та нові бюджетні інфраструктурні проекти додають упевненості інвесторам, що за їхні портфелі акцій попіклуються уряди та центробанки
статус кво у рівні процентних ставок поміж ФРС США та ЄЦБ має відновитися
базові/ринкові % ставки у Євро підтягнуться вище до ставок у Доллярах США, тож звуження диференціалу % забезпечить і відновлення курсу EUR/USD
саме такого сценарію я дотримуюся насьогодні, не зважаючи на те, що процес повернення курсу до своєї норми (ближче до РРР @1,40) забуксував з різних причин.
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:09
щодо Канадського доляра (USD/CAD)
торгова ідея на продаж USD - купівлю CAD (спот 1,2905) :
за трьома різними варіянтами - а) агресивний за поточною ціною, в) після зламу технічної тенденції, c) на додатковому розширенні локальних максимумів від тижневої контрольної зони, підсиленої середнім ходом місяця.
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:17
щодо EUR/USD
з трендом у Євро все гаразд :
(на денних інтервалах)
(на тижневих інтервалах)
зустрінемося на 1,40.
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:18
щодо Новозеландського Доляра (NZD/USD)
відтепер і контрольні зони вказують на купівлю у довжину:
точку на доливку другим траншем позначено схематично, як і зазвичай на малюночку не мій прогноз, але мехіністичний алгоритм дій за системою.
Додано: Чет 23 гру, 2021 20:46
доходність 10-ти річних державних облігацій Нов.Зеландії, Австралії, Канадти та Норвегії :
ось чому мій вибір - саме ківі NZD поміж товарних валют FX G10
та традиційно нафтова NOK як #2
Додано: Сер 29 гру, 2021 10:42
щодо Новозеландського Доляра (NZD/USD)
завершуючи складний не передбачуваний торговий 2021 рік:
якщо поталанить з точками на вхід, то спробуємо утримати позиції у напрямку стрілочок якнайдовше у Новому 2022 році.
Додано: Чет 30 гру, 2021 11:56
Re: Валютный рынок в мире
Стратегии вышедшие на данный момент от инвестдомов на 2022 год
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