у мейнстрімі інвестиційних ідей від поважних білих комірців переважає думка : все буде як і було зазвичай, центробанки утримають еквілібристичний баланс поміж інфляційними очікуваннями та базовими % ставками, трошки щось піднімуть, якщо що - додадуть стимулів коротше, офіційні особи порєшають усі проблеми великих та малих хом'ячків
Vanguard - є чи найкращим уособленням такого заспокійливого погляду на ринки
шоу карткових будиночків продовжуватиметься ще рік !
за трьома різними варіянтами - а) агресивний за поточною ціною, в) після зламу технічної тенденції, c) на додатковому розширенні локальних максимумів від тижневої контрольної зони, підсиленої середнім ходом місяця.
товарні валюти, що позбавлені системного недоліку від'ємних ставок, краще відпрацьовують свої технічні сетапи (спот на екрані 1,2718):