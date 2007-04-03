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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 789790791792
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:54

Михалыч

у мейнстрімі інвестиційних ідей від поважних білих комірців переважає думка :
все буде як і було зазвичай, центробанки утримають еквілібристичний баланс поміж інфляційними очікуваннями та базовими % ставками, трошки щось піднімуть, якщо що - додадуть стимулів
коротше, офіційні особи порєшають усі проблеми великих та малих хом'ячків

Vanguard - є чи найкращим уособленням такого заспокійливого погляду на ринки

шоу карткових будиночків продовжуватиметься ще рік !
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:56

Returns vs. US $ in 2021:

Bitcoin: +67%
Canadian $: -0.4%
British Pound: -1%
Indian Rupee: -2%
Swiss Franc: -3%
Mexican Peso: -3%
Gold: -5%
Aussie $: -6%
Euro: -7%
S. African Rand: -8%
Brazil Real: -9%
Japan Yen: -10%
Colombian Peso: -15%
Argentine Peso: -18%
Turkish Lira: -44%
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:16

щодо Канадського доляра USD/CAD

  ЛОБ Додано: Сер 22 гру, 2021 12:09 написав:торгова ідея на продаж USD - купівлю CAD (спот 1,2905) :

https://i.imgur.com/RHSZm6n.png

за трьома різними варіянтами - а) агресивний за поточною ціною, в) після зламу технічної тенденції, c) на додатковому розширенні локальних максимумів від тижневої контрольної зони, підсиленої середнім ходом місяця.

товарні валюти, що позбавлені системного недоліку від'ємних ставок, краще відпрацьовують свої технічні сетапи (спот на екрані 1,2718):

https://i.imgur.com/bUE2cfB.png

простий базовий варіянт а) - "агресивний")) забезпечив профіт з мінімальним ризиком (до 0,5%) та співіідношенням прибутку (до лося) 3+ до 1

а ось консервативний та "правильний" b) дозволяв тільки дивитися та облизуватися, бо вигідної точки на вхід після зламу висхідної тенденції вже нікому не давали.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:33

З Новим Роком усіх постійних та випадкових читачів цієї гілочки !!!

Маємо сподіватися, що Новий 2022 рік принесе нові ідеї, котрі ми зможемо вдало реалізувати, обмініючись тут своїми думками, аргументовано сперечаючись, зберігаючи спокій та повагу один до одного.
ЛОБ
 
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