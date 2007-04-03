RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 789790791792
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:54

Михалыч

у мейнстрімі інвестиційних ідей від поважних білих комірців переважає думка :
все буде як і було зазвичай, центробанки утримають еквілібристичний баланс поміж інфляційними очікуваннями та базовими % ставками, трошки щось піднімуть, якщо що - додадуть стимулів
коротше, офіційні особи порєшають усі проблеми великих та малих хом'ячків

Vanguard - є чи найкращим уособленням такого заспокійливого погляду на ринки

шоу карткових будиночків продовжуватиметься ще рік !
ЛОБ
 
Повідомлень: 11294
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:56

Returns vs. US $ in 2021:

Bitcoin: +67%
Canadian $: -0.4%
British Pound: -1%
Indian Rupee: -2%
Swiss Franc: -3%
Mexican Peso: -3%
Gold: -5%
Aussie $: -6%
Euro: -7%
S. African Rand: -8%
Brazil Real: -9%
Japan Yen: -10%
Colombian Peso: -15%
Argentine Peso: -18%
Turkish Lira: -44%
ЛОБ
 
Повідомлень: 11294
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:16

щодо Канадського доляра USD/CAD

  ЛОБ Додано: Сер 22 гру, 2021 12:09 написав:торгова ідея на продаж USD - купівлю CAD (спот 1,2905) :

https://i.imgur.com/RHSZm6n.png

за трьома різними варіянтами - а) агресивний за поточною ціною, в) після зламу технічної тенденції, c) на додатковому розширенні локальних максимумів від тижневої контрольної зони, підсиленої середнім ходом місяця.

товарні валюти, що позбавлені системного недоліку від'ємних ставок, краще відпрацьовують свої технічні сетапи (спот на екрані 1,2718):

https://i.imgur.com/bUE2cfB.png

простий базовий варіянт а) - "агресивний")) забезпечив профіт з мінімальним ризиком (до 0,5%) та співіідношенням прибутку (до лося) 3+ до 1

а ось консервативний та "правильний" b) дозволяв тільки дивитися та облизуватися, бо вигідної точки на вхід після зламу висхідної тенденції вже нікому не давали.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11294
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:33

З Новим Роком усіх постійних та випадкових читачів цієї гілочки !!!

Маємо сподіватися, що Новий 2022 рік принесе нові ідеї, котрі ми зможемо вдало реалізувати, обмініючись тут своїми думками, аргументовано сперечаючись, зберігаючи спокій та повагу один до одного.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11294
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:44

Подарок от Евро под ёлочку - 1.1383
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 30.12.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 11:35

щодо EUR/USD

бічна консолідація Євро триває вже другий місяць, але поточна висхідна тенденція дозволяє розпочинати новий рік з купівлі у довжину :

https://i.imgur.com/bdmcq0i.png

єврик не є моїм фаворитом, але для легенького сніданку можна взяти до меню))
ЛОБ
 
Повідомлень: 11294
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 12:11

щодо EUR/USD

точка входу у довжину за робочим патерном:

https://imgur.com/gallery/qzfoTwB

+ оптимізований стоп у 25 ппс (ризик $25)
ЛОБ
 
Повідомлень: 11294
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 11:25

Вчорашній протокол засідання ФРС США вразиd інвесторів у саме серце

євро-патріотів це зачепило по-своєму : якщо голубиний Федрезерв заскреготав по-яструбиному, то коли ж сподіватися на зміну риторики ЄЦБ ???

ось чому тактичне дно по Євро на мою думку зовсім близенько у часі

якщо за від'ємних % ставок єврик спромігся було сходити на 1,2555 та утриматися біля 1,1200 на корекції, то прискорена нормалізація монетарної політики Єврозони має повернути обмінний курс ближче до очікуваних 1,25-1,30 а далі й до 1,40 за ПКС (паритетом купівельної спроможності)

курси на форексі не коливаються за ПКС, але у довгостроковій перспективі це надійний орієнтир.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11294
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:19

новини з Єврозони:

EUR CPI (YoY) (Dec) +5.0% vs +4.7% (Forecast) - 4.9% (Previous)

темпи росту споживчих цін у Грудні: 5% (Пять відсотків) за 2021 рік

базова депозитна % ставка -0,50%, ставка рефінансування ЄЦБ 0% річних
ЛОБ
 
Повідомлень: 11294
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:53

Итоги 2021-го. Самые крепкие и самые ослабевшие валюты года, и не только

Курсовой рейтинг, динамика курсов валют стран СНГ и Европы, USDX, EURX, Brent

https://infobank.by/infolineview/itogi- ... ne-toljko/
диаграммы
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 554
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 789790791792
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 4854, 4855, 4856
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 22:34
48559 12181749
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 18:50
Hotab
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2946, 2947, 2948
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29478 17982841
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 18:44
Козак-характерник
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8823, 8824, 8825
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
88245 219263920
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 18:40
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.