Додано: Чет 30 гру, 2021 21:56

Returns vs. US $ in 2021:



Bitcoin: +67%

Canadian $: -0.4%

British Pound: -1%

Indian Rupee: -2%

Swiss Franc: -3%

Mexican Peso: -3%

Gold: -5%

Aussie $: -6%

Euro: -7%

S. African Rand: -8%

Brazil Real: -9%

Japan Yen: -10%

Colombian Peso: -15%

Argentine Peso: -18%

Turkish Lira: -44%