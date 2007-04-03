за трьома різними варіянтами - а) агресивний за поточною ціною, в) після зламу технічної тенденції, c) на додатковому розширенні локальних максимумів від тижневої контрольної зони, підсиленої середнім ходом місяця.
ЛОБ Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:16 написав:товарні валюти, що позбавлені системного недоліку від'ємних ставок, краще відпрацьовують свої технічні сетапи (спот на екрані 1,2718):
ось чому я переконаний, що у єврика попереду довга дорога на Північ
Ринок капіталу дужчий за будь який центробанк, навіть якщо це всемогутній Федрезерв, а вперто ослячого ЄЦБ зламати ще легше, тому що всередині монетарного союзу є Німеччина із своїм гірким досвідом гіперінфляції Веймарської республіки.