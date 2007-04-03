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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 790791792793
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:22

щодо Канадського доляра USD/CAD

  ЛОБ Додано: Сер 22 гру, 2021 12:09 написав:торгова ідея на продаж USD - купівлю CAD (спот 1,2905) :

https://i.imgur.com/RHSZm6n.png

за трьома різними варіянтами - а) агресивний за поточною ціною, в) після зламу технічної тенденції, c) на додатковому розширенні локальних максимумів від тижневої контрольної зони, підсиленої середнім ходом місяця.
  ЛОБ Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:16 написав:товарні валюти, що позбавлені системного недоліку від'ємних ставок, краще відпрацьовують свої технічні сетапи (спот на екрані 1,2718):

https://i.imgur.com/bUE2cfB.png

простий базовий варіянт а) - "агресивний")) забезпечив профіт з мінімальним ризиком (до 0,5%) та співіідношенням прибутку (до лося) 3+ до 1

а ось консервативний та "правильний" b) дозволяв тільки дивитися та облизуватися, бо вигідної точки на вхід після зламу висхідної тенденції вже нікому не давали.

цілі зниження досягнуто - з запасом аж до мінімумів біля 1,2546:

https://i.imgur.com/MABrKTi.png

на позитивних перспективах Нафти й Природного Газу варто і далі розторговувати пару у напрямку низхідної тенденції.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:41

Доходність 10-ти річних державних облігацій США, ФРН, Британії та Китаю:

https://i.imgur.com/QFaGVos.jpg

ось чому я переконаний, що у єврика попереду довга дорога на Північ

Ринок капіталу дужчий за будь який центробанк, навіть якщо це всемогутній Федрезерв, а вперто ослячого ЄЦБ зламати ще легше, тому що всередині монетарного союзу є Німеччина із своїм гірким досвідом гіперінфляції часів Веймарської республіки.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:01

З поверненням повноцінної ринкової ліквідності кагорта мажорів натякає на вихід із тривалих консолідаційних діапазонів

на що варто звернути увагу саме на початку року імовірно у напрямку нових трендів.
ЛОБ
 
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