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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 790791792793
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:22

щодо Канадського доляра USD/CAD

  ЛОБ Додано: Сер 22 гру, 2021 12:09 написав:торгова ідея на продаж USD - купівлю CAD (спот 1,2905) :

https://i.imgur.com/RHSZm6n.png

за трьома різними варіянтами - а) агресивний за поточною ціною, в) після зламу технічної тенденції, c) на додатковому розширенні локальних максимумів від тижневої контрольної зони, підсиленої середнім ходом місяця.
  ЛОБ Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:16 написав:товарні валюти, що позбавлені системного недоліку від'ємних ставок, краще відпрацьовують свої технічні сетапи (спот на екрані 1,2718):

https://i.imgur.com/bUE2cfB.png

простий базовий варіянт а) - "агресивний")) забезпечив профіт з мінімальним ризиком (до 0,5%) та співіідношенням прибутку (до лося) 3+ до 1

а ось консервативний та "правильний" b) дозволяв тільки дивитися та облизуватися, бо вигідної точки на вхід після зламу висхідної тенденції вже нікому не давали.

цілі зниження досягнуто - з запасом аж до мінімумів біля 1,2546:

https://i.imgur.com/MABrKTi.png

на позитивних перспективах Нафти й Природного Газу варто і далі розторговувати пару у напрямку низхідної тенденції.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:41

Доходність 10-ти річних державних облігацій США, ФРН, Британії та Китаю:

https://i.imgur.com/QFaGVos.jpg

ось чому я переконаний, що у єврика попереду довга дорога на Північ

Ринок капіталу дужчий за будь який центробанк, навіть якщо це всемогутній Федрезерв, а вперто ослячого ЄЦБ зламати ще легше, тому що всередині монетарного союзу є Німеччина із своїм гірким досвідом гіперінфляції часів Веймарської республіки.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:01

З поверненням повноцінної ринкової ліквідності кагорта мажорів натякає на вихід із тривалих консолідаційних діапазонів

на що варто звернути увагу саме на початку року імовірно у напрямку нових трендів.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 10:13

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Вів 04 січ, 2022 11:35 написав:бічна консолідація Євро триває вже другий місяць, але поточна висхідна тенденція дозволяє розпочинати новий рік з купівлі у довжину :

https://i.imgur.com/bdmcq0i.png

єврик не є моїм фаворитом, але для легенького сніданку можна взяти до меню))
  ЛОБ Додано: Сер 05 січ, 2022 12:11 написав:точка входу у довжину за робочим патерном:

https://imgur.com/gallery/qzfoTwB

+ оптимізований стоп у 25 ппс (ризик $25)

1,1472
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:26

щодо Канадського доляра USD/CAD

  ЛОБ Додано: Сер 22 гру, 2021 12:09 написав:торгова ідея на продаж USD - купівлю CAD (спот 1,2905) ...

продавці дотиснули лої аж до 1,2453
саме ця ідея спрацювала, підозріло швидко, зазвичай таке буває після декількох стопів))

з будь яких відкатів плануємо перезаходити на продаж.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 09:29

щодо EUR/USD

відповідаючи на завжди актуальне запитання: що робити далі ?
очевидно, що ціна перейшла до стадії корекції, глибина та тривалість якої нам не відома:

https://imgur.com/gallery/J2wqokd

маю визнати, що у євро прямо зараз відсутній "гарячий" драйвер % нормалізації та підвищення ставок, є тільки аргументовані очікування чи й спекуляції на цю тему з видноколом у 3-6 місяців

отже, у корекції імовірніше нас очікує парочка оновлених локальних мінімумів - у потрібному діапазоні вигідних цін поміж маржинальними зонами

не виключене й взагалі повернення на базу росту до 1,1305
спокійно відпочиваємо на форексі у Понеділок, продовжуючи собі довгі вихідні.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:16

не зайвим буде вкотре нагадати, що без формування очікуваного робочого патерну на зламі низхідної корекційної послідовності немає й входу на купівлю у довжину!

глобальний ринок поки що не акцентує свою увагу на загрозливих подіях навколо підготовки прямої військової агресії Росії в Україну, але деяка нервовість спостерігається, зокрема на ринку Нафти

спалаху маленького сірника достатньо для того щоб ринки запалали

важаю за краще знизити свою шпекулятивну присутність на форексі.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:16

щодо EUR/USD

1,1337

легко скинули півтори фігури з хаїв, ось про що й була мова!
ЛОБ
 
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