Валютный рынок в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 січ, 2022 10:22
ЛОБ Додано: Сер 22 гру, 2021 12:09 написав:
торгова ідея на продаж USD - купівлю CAD
( ) спот 1,2905
:
https://i.imgur.com/RHSZm6n.png
за трьома різними варіянтами - а) агресивний за поточною ціною, в) після зламу технічної тенденції, c) на додатковому розширенні локальних максимумів від тижневої контрольної зони, підсиленої середнім ходом місяця.
ЛОБ Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:16 написав:
товарні валюти, що позбавлені системного недоліку від'ємних ставок, краще відпрацьовують свої технічні сетапи (спот на екрані
1,2718
):
https://i.imgur.com/bUE2cfB.png
простий базовий варіянт
а) - "агресивний"))
забезпечив профіт з мінімальним ризиком (до 0,5%) та співіідношенням прибутку (до лося) 3+ до 1
а ось консервативний та "правильний"
b)
дозволяв тільки дивитися та облизуватися, бо вигідної точки на вхід після зламу висхідної тенденції вже нікому не давали.
цілі зниження досягнуто - з запасом аж до мінімумів біля
1,2546
:
https://i.imgur.com/MABrKTi.png
на позитивних перспективах Нафти й Природного Газу варто і далі розторговувати пару у напрямку низхідної тенденції.
ЛОБ
Повідомлень: 11305
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1487 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 січ, 2022 10:41
Доходність 10-ти річних державних облігацій США, ФРН, Британії та Китаю:
https://i.imgur.com/QFaGVos.jpg
ось чому я переконаний, що у єврика попереду довга дорога на Північ
Ринок капіталу дужчий за будь який центробанк, навіть якщо це всемогутній Федрезерв, а вперто ослячого ЄЦБ зламати ще легше, тому що всередині монетарного союзу є Німеччина із своїм гірким досвідом гіперінфляції часів Веймарської республіки.
ЛОБ
Повідомлень: 11305
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1487 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 січ, 2022 09:01
З поверненням повноцінної ринкової ліквідності кагорта мажорів натякає на вихід із тривалих консолідаційних діапазонів
на що варто звернути увагу саме на початку року імовірно у напрямку нових трендів.
ЛОБ
Повідомлень: 11305
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1487 раз.
Профіль
Додано: Чет 13 січ, 2022 10:13
ЛОБ Додано: Вів 04 січ, 2022 11:35 написав:
бічна консолідація Євро триває вже другий місяць, але поточна висхідна тенденція дозволяє розпочинати новий рік з купівлі у довжину :
https://i.imgur.com/bdmcq0i.png
єврик не є моїм фаворитом, але для легенького сніданку можна взяти до меню))
1,1472
ЛОБ
Повідомлень: 11305
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1487 раз.
Профіль
Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:26
ЛОБ Додано: Сер 22 гру, 2021 12:09 написав:
торгова ідея на продаж USD - купівлю CAD
( ) спот 1,2905
...
продавці дотиснули лої аж до
1,2453
саме ця ідея спрацювала, підозріло швидко, зазвичай таке буває після декількох стопів))
з будь яких відкатів плануємо перезаходити на продаж.
ЛОБ
Повідомлень: 11305
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1487 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 січ, 2022 09:29
відповідаючи на завжди актуальне запитання: що робити далі ?
очевидно, що ціна перейшла до стадії корекції, глибина та тривалість якої нам не відома:
https://imgur.com/gallery/J2wqokd
маю визнати, що у євро прямо зараз відсутній "гарячий" драйвер % нормалізації та підвищення ставок, є тільки аргументовані очікування чи й спекуляції на цю тему з видноколом у 3-6 місяців
отже, у корекції імовірніше нас очікує парочка оновлених локальних мінімумів - у потрібному діапазоні вигідних цін поміж маржинальними зонами
не виключене й взагалі повернення на базу росту до
1,1305
спокійно відпочиваємо на форексі у Понеділок, продовжуючи собі довгі вихідні.
ЛОБ
Повідомлень: 11305
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1487 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 січ, 2022 12:16
не зайвим буде вкотре нагадати, що без формування очікуваного робочого патерну на зламі низхідної корекційної послідовності немає й входу на купівлю у довжину!
глобальний ринок поки що не акцентує свою увагу на загрозливих подіях навколо підготовки прямої військової агресії Росії в Україну, але деяка нервовість спостерігається, зокрема на ринку Нафти спалаху маленького сірника достатньо для того щоб ринки запалали важаю за краще знизити свою шпекулятивну присутність на форексі.
ЛОБ
Повідомлень: 11305
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1487 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 січ, 2022 18:16
1,1337 легко скинули півтори фігури з хаїв, ось про що й була мова!
ЛОБ
Повідомлень: 11305
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1487 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
89133
219865358
48973
12373676
29545
18273241