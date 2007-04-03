RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 791792793794
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 10:34

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 17 січ, 2022 09:29 написав:відповідаючи на завжди актуальне запитання: що робити далі ?
очевидно, що ціна перейшла до стадії корекції, глибина та тривалість якої нам не відома:

https://imgur.com/gallery/J2wqokd

маю визнати, що у євро прямо зараз відсутній "гарячий" драйвер % нормалізації та підвищення ставок, є тільки аргументовані очікування чи й спекуляції на цю тему з видноколом у 3-6 місяців

отже, у корекції імовірніше нас очікує парочка оновлених локальних мінімумів - у потрібному діапазоні вигідних цін поміж маржинальними зонами

не виключене й взагалі повернення на базу росту до 1,1305
спокійно відпочиваємо на форексі у Понеділок, продовжуючи собі довгі вихідні.

знову повернення на базу - мінімум дня 1,1301:

https://imgur.com/gallery/ZpFq1Eo

досить непереконлива динаміка, відсутність чіткого патерну підсилюється нервовим зливом акцій та фондових індексів, а в умовах Risk-OFF бакс беззаперечено рулитиме одноосібно

варто утриматися від якихось трейдів допоки єврик не доведе свої тефлонові властивості.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11313
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 13:41

spot 1,1328

EUR/USD buy limit @1,1307 + sell-limit @1,1476 (take) // sell-stop @1,1290 (stop)

risk $25
ЛОБ
 
Повідомлень: 11313
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 16:11

щодо EUR/USD

спот 1,1275

три дні ковіду продовжили мій вимушений відпочинок від торгівлі
за цей час у єврика все зламалося, і нічого не стримує курс від відвідин недавніх мінімумів нижче 1,1200

візуально на графіку можна побачити наступні низхідні цілі 1,1147 та 1,1001

Єврозона залишається дуже вразливою до енергетичної кризи, спровокованої як цілеспрямованиими діями Росії на скорочення постачання енергоносіїв, так і власними прорахунками, що стосуються відмови від атомної енергетики, обмеження вуглецевих викидів та захоплення ненадійною зеленою відновлювальною електрогенерацією

дешева нафта й газ створили небезпечні ілюзії піку споживання викопних енергоресурів, а Євросоюз ще й вдався до збільшення залежності від їх імпорту з РФ (насьогодні на 40%), та ще й продавши значні обсяги газосховищ Газпрому

здається попереду на нас очікує знову хаос, не впорядковані коливання та підвищена волатильність.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11313
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 16:13

очікуваний "dovish hike" від Федрезерва на +0,25% - за фактичних темпів інфляції у 7%(Сім) річних - зазвичай мав би стати негативом для бакса, але номінальне збільшення базової % ставки "овернайт" може створити будь які дива на користь бакса

зараз не маю ніяких відкритих позицій на форексі ані у мажорах - ані у кросах

тільки срібло, платина + гірничі майнери та нафто-газодобувні компанії.

ПС. звичайно, мова йде про "очікуваний" на Березень)))
ЛОБ
 
Повідомлень: 11313
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 14:39

щодо EUR/USD

1,1153
ЛОБ
 
Повідомлень: 11313
З нами з: 14.12.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 20:04

на 1.10 має бути зупинка і невідомість, але входу на продаж поки немає
Vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 254
З нами з: 15.08.07
Подякував: 21 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 12:54

  Vic написав:на 1.10 має бути зупинка і невідомість, але входу на продаж поки немає

Це в сенсі того, що на 1.10 я бачу сильну підтримку, хоча деякі експерти кажуть про рівень 1,1040-1,1050
до цього може бути проміжна невеличка корекція, а з діапазону 1,10-1,1050 може бути вже значна корекція після якої або знову вниз або розворот. Таке у мене поки стратегічне бачення.

По євро/фунту можна буде відкрити бай після підтвердження, бо наближаємось до сильної підтримки на 0,8305, стоп під 0,8270, а профіт від 100 пунктів
Vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 254
З нами з: 15.08.07
Подякував: 21 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 20:32

1.1232
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1963
З нами з: 30.12.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 11:15

Танки – на запад, рубль – на дно. Самые укрепившиеся и самые ослабевшие валюты января, и не только
диаграммы
за январь, с начала 2020г.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 559
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 01:10

1.1439. Евро жжет.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1963
З нами з: 30.12.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 791792793794
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2983, 2984, 2985
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29841 19489678
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 01:13
phantom_systems
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9111, 9112, 9113
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
91128 222024558
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 01:07
kluychkooleg
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 4975, 4976, 4977
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 22:34
49765 12803474
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 22:45
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.