три дні ковіду продовжили мій вимушений відпочинок від торгівлі за цей час у єврика все зламалося, і нічого не стримує курс від відвідин недавніх мінімумів нижче 1,1200
візуально на графіку можна побачити наступні низхідні цілі 1,1147 та 1,1001
Єврозона залишається дуже вразливою до енергетичної кризи, спровокованої як цілеспрямованиими діями Росії на скорочення постачання енергоносіїв, так і власними прорахунками, що стосуються відмови від атомної енергетики, обмеження вуглецевих викидів та захоплення ненадійною зеленою відновлювальною електрогенерацією
дешева нафта й газ створили небезпечні ілюзії піку споживання викопних енергоресурів, а Євросоюз ще й вдався до збільшення залежності від їх імпорту з РФ (насьогодні на 40%), та ще й продавши значні обсяги газосховищ Газпрому
здається попереду на нас очікує знову хаос, не впорядковані коливання та підвищена волатильність.
очікуваний "dovish hike" від Федрезерва на +0,25% - за фактичних темпів інфляції у 7%(Сім) річних - зазвичай мав би стати негативом для бакса, але номінальне збільшення базової % ставки "овернайт" може створити будь які дива на користь бакса
зараз не маю ніяких відкритих позицій на форексі ані у мажорах - ані у кросах
тільки срібло, платина + гірничі майнери та нафто-газодобувні компанії.
ПС. звичайно, мова йде про "очікуваний" на Березень)))
Vic написав:на 1.10 має бути зупинка і невідомість, але входу на продаж поки немає
Це в сенсі того, що на 1.10 я бачу сильну підтримку, хоча деякі експерти кажуть про рівень 1,1040-1,1050 до цього може бути проміжна невеличка корекція, а з діапазону 1,10-1,1050 може бути вже значна корекція після якої або знову вниз або розворот. Таке у мене поки стратегічне бачення.
По євро/фунту можна буде відкрити бай після підтвердження, бо наближаємось до сильної підтримки на 0,8305, стоп під 0,8270, а профіт від 100 пунктів