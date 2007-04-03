tobias
немає ніякого сенсу сидіти ані у баксах - ані у євро
валютні спекуляції стають торговим рудиментом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:13
tobias
немає ніякого сенсу сидіти ані у баксах - ані у євро
валютні спекуляції стають торговим рудиментом.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:45
навіть маркетмейкери роблять прогнози, які потім виявляються прямо протилежними, хоче може вони це роблять навмисно
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