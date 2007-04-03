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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 793794795796
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:13

tobias
немає ніякого сенсу сидіти ані у баксах - ані у євро
валютні спекуляції стають торговим рудиментом.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:45

  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: Пон 20 вер, 2021 11:05 написав:Тактичний розклад по Євро на денних інтервалах

https://i.imgur.com/sUnlpTT.png

натякає на цілком конструктивну перспективу росту, а ось низхідна поточна тенденція викликає сіру нудьгу (ігнор) :

https://i.imgur.com/alwNzOc.png

ніхто не знає найближче курсове майбутнє, трейдерам залишається тільки вгадувати, малюючи свої простенькі стратегії - але неодмінно дотримуючись ризик-менеджменту та своєї торгової системи.

навіть маркетмейкери роблять прогнози, які потім виявляються прямо протилежними, хоче може вони це роблять навмисно :roll:
Vic
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  #<1 ... 793794795796
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