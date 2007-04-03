tobias
немає ніякого сенсу сидіти ані у баксах - ані у євро
валютні спекуляції стають торговим рудиментом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:13
tobias
немає ніякого сенсу сидіти ані у баксах - ані у євро
валютні спекуляції стають торговим рудиментом.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:45
навіть маркетмейкери роблять прогнози, які потім виявляються прямо протилежними, хоче може вони це роблять навмисно
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:06
щодо EUR/GBP
Vic
система вказує на продаж крос-курсу Євро:
у єврика є невеличкий боржок кабелю.
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:00
це якось впливає на політику ФРС щодо курсу долара?
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:27
Vic
звичайно, торговий дефіцит має значення, бо це левова частка поточного рахунку платіжного балансу країни - це і є базовий економічний фундамент
а грошові потоки за фінансовим рахунком - то другорядне, бо вони похідні від торгових потоків
але зараз в у мовах астрономічної надлишкової ліквідності та монетарної політики нульових % ставок дія базових факторів настільки спотворена, що більшість нео-економістів на неї навіть не звертають увагу.
ПС. не встигнемо блимнути очима від переляку, як старі економічні закони знову запрацюють, зокрема й на валютному ринку.
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:34
Євро та % ставки
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:38
щодо EUR/USD
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