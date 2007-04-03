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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 793794795796
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:13

tobias
немає ніякого сенсу сидіти ані у баксах - ані у євро
валютні спекуляції стають торговим рудиментом.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:45

  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: Пон 20 вер, 2021 11:05 написав:Тактичний розклад по Євро на денних інтервалах

https://i.imgur.com/sUnlpTT.png

натякає на цілком конструктивну перспективу росту, а ось низхідна поточна тенденція викликає сіру нудьгу (ігнор) :

https://i.imgur.com/alwNzOc.png

ніхто не знає найближче курсове майбутнє, трейдерам залишається тільки вгадувати, малюючи свої простенькі стратегії - але неодмінно дотримуючись ризик-менеджменту та своєї торгової системи.

навіть маркетмейкери роблять прогнози, які потім виявляються прямо протилежними, хоче може вони це роблять навмисно :roll:
Vic
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:06

щодо EUR/GBP

Vic
система вказує на продаж крос-курсу Євро:

https://i.imgur.com/iAkCZbz.png

у єврика є невеличкий боржок кабелю.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:00

Дефицит внешней торговли США в декабре составил 80,7 млрд долл. (консенсус-прогноз Bloomberg был на уровне 83,0 млрд долл.). По итогам 2021 г. дефицит достиг 859,1 млрд долл., что является рекордно высоким уровнем и соответствует росту на 27,0% г/г.

це якось впливає на політику ФРС щодо курсу долара?
Vic
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:27

Vic

звичайно, торговий дефіцит має значення, бо це левова частка поточного рахунку платіжного балансу країни - це і є базовий економічний фундамент

а грошові потоки за фінансовим рахунком - то другорядне, бо вони похідні від торгових потоків

але зараз в у мовах астрономічної надлишкової ліквідності та монетарної політики нульових % ставок дія базових факторів настільки спотворена, що більшість нео-економістів на неї навіть не звертають увагу.

ПС. не встигнемо блимнути очима від переляку, як старі економічні закони знову запрацюють, зокрема й на валютному ринку.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:34

Євро та % ставки

  ЛОБ Додано: Чет 06 січ, 2022 11:25 написав:Вчорашній протокол засідання ФРС США вразиd інвесторів у саме серце

євро-патріотів це зачепило по-своєму : якщо голубиний Федрезерв заскреготав по-яструбиному, то коли ж сподіватися на зміну риторики ЄЦБ ???

ось чому тактичне дно по Євро на мою думку зовсім близенько у часі

якщо за від'ємних % ставок єврик спромігся було сходити на 1,2555 та утриматися біля 1,1200 на корекції, то прискорена нормалізація монетарної політики Єврозони має повернути обмінний курс ближче до очікуваних 1,25-1,30 а далі й до 1,40 за ПКС (паритетом купівельної спроможності)

курси на форексі не коливаються за ПКС, але у довгостроковій перспективі це надійний орієнтир.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:38

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Сер 22 гру, 2021 14:17 написав:з трендом у Євро все гаразд :

https://i.imgur.com/AqVwIN3.jpg
(на денних інтервалах)

https://i.imgur.com/wcUuCtz.jpg
(на тижневих інтервалах)

зустрінемося на 1,40.
ЛОБ
 
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