tobias
немає ніякого сенсу сидіти ані у баксах - ані у євро
валютні спекуляції стають торговим рудиментом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:13
tobias
немає ніякого сенсу сидіти ані у баксах - ані у євро
валютні спекуляції стають торговим рудиментом.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:45
навіть маркетмейкери роблять прогнози, які потім виявляються прямо протилежними, хоче може вони це роблять навмисно
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:06
щодо EUR/GBP
Vic
система вказує на продаж крос-курсу Євро:
у єврика є невеличкий боржок кабелю.
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:00
це якось впливає на політику ФРС щодо курсу долара?
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:27
Vic
звичайно, торговий дефіцит має значення, бо це левова частка поточного рахунку платіжного балансу країни - це і є базовий економічний фундамент
а грошові потоки за фінансовим рахунком - то другорядне, бо вони похідні від торгових потоків
але зараз в у мовах астрономічної надлишкової ліквідності та монетарної політики нульових % ставок дія базових факторів настільки спотворена, що більшість нео-економістів на неї навіть не звертають увагу.
ПС. не встигнемо блимнути очима від переляку, як старі економічні закони знову запрацюють, зокрема й на валютному ринку.
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:34
Євро та % ставки
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:38
щодо EUR/USD
Додано: Чет 10 лют, 2022 19:17
Re: Валютный рынок в мире
після вищих даних по інфляції, що робить вірогіднішим більш агресивне підняття ставок ФРС, бакс демонструє слабкість перед євро і сировинними валютами, логіка незрозуміла
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:26
Emergency Fed Meeting, Monday morning 11:30 AM.
На Понеділок ФРС призначив термінове засіданні правління, на якому цілком імовірно базову % ставку по федеральних фондах буде піднято одразу на +0,50% річних
Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:01
Re: Валютный рынок в мире
я маю просте пояснення: упертість ФРС із згортанням стимулів та підвищенням % базових ставок була приводом для ЄЦБ вдавати, що все добре і у їхньому королівстві
нагадаю, що потенціал підвищення депозитної % ставки у Єврозоні з поточного значення -0,5% ("мінус") річних до номінального таргету інфляції (2%) набагато вищий
ставка рефінансування комерційних банків 0% (Нуль) річних до сьогодні!
себто потенціал росту ринкових ставок у Євро (насамперед по Німеччині) перевищує за модулем ріст % ставок у Долярах США.
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