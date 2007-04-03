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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 794795796797
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:10

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Вів 25 січ, 2022 16:11 написав:спот 1,1275

... у єврика все зламалося, і нічого не стримує курс від відвідин недавніх мінімумів нижче 1,1200

візуально на графіку можна побачити наступні низхідні цілі 1,1147 та 1,1001
...
  ЛОБ Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:20 написав:повертаймося до наших вівць та баранів
Євро спромігся на блискавчиний похід за ясиром нижче 1,1200, дотиснувши лої аж до 1,1121

та відскочив після засідання ЄЦБ на 3,5 великих фігури до неймовірних значень біля 1,1475 - на очах малюючи довгоочікуваний розворот нагору у довгостроковому висхідному тренді

після імовірного оновлення 1,1482 розворот буде зафіксовано технічно та понятійно за усіма вимогами трейдінгу

бичкам залишається тільки спокійно чекати на будь який відкат, котрий обов'язковго має статися після Березневого хайку від Федрезерву.

- або раніше на терміновому засіданні вже у Лютому !

мінімум дня 1,1370 , імовірно зможемо помацати кохонас у бичків і нижче десь аж до 1,1290

намагаємося міркувати раціонально, дотримуючися логіки та не вигадуючи нічого зайвого:
імпульсний рух нагору + технічний розворот => купівля на корекції з відкату !

за підсумками Понеділка прийматимемо рішення що робити далі.
ЛОБ
 
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