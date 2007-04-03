ЛОБ Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:20 написав:повертаймося до наших вівць та баранів
Євро спромігся на блискавчиний похід за ясиром нижче 1,1200, дотиснувши лої аж до 1,1121
та відскочив після засідання ЄЦБ на 3,5 великих фігури до неймовірних значень біля 1,1475 - на очах малюючи довгоочікуваний розворот нагору у довгостроковому висхідному тренді
після імовірного оновлення 1,1482 розворот буде зафіксовано технічно та понятійно за усіма вимогами трейдінгу
бичкам залишається тільки спокійно чекати на будь який відкат, котрий обов'язковго має статися після Березневого хайку від Федрезерву.
- або раніше на терміновому засіданні вже у Лютому !
мінімум дня 1,1370 , імовірно зможемо помацати кохонас у бичків і нижче десь аж до 1,1290
намагаємося міркувати раціонально, дотримуючися логіки та не вигадуючи нічого зайвого:
імпульсний рух нагору + технічний розворот => купівля на корекції з відкату !
за підсумками Понеділка прийматимемо рішення що робити далі.