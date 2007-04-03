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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 794795796797
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:10

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Вів 25 січ, 2022 16:11 написав:спот 1,1275

... у єврика все зламалося, і нічого не стримує курс від відвідин недавніх мінімумів нижче 1,1200

візуально на графіку можна побачити наступні низхідні цілі 1,1147 та 1,1001
...
  ЛОБ Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:20 написав:повертаймося до наших вівць та баранів
Євро спромігся на блискавчиний похід за ясиром нижче 1,1200, дотиснувши лої аж до 1,1121

та відскочив після засідання ЄЦБ на 3,5 великих фігури до неймовірних значень біля 1,1475 - на очах малюючи довгоочікуваний розворот нагору у довгостроковому висхідному тренді

після імовірного оновлення 1,1482 розворот буде зафіксовано технічно та понятійно за усіма вимогами трейдінгу

бичкам залишається тільки спокійно чекати на будь який відкат, котрий обов'язковго має статися після Березневого хайку від Федрезерву.

- або раніше на терміновому засіданні вже у Лютому !

мінімум дня 1,1370 , імовірно зможемо помацати кохонас у бичків і нижче десь аж до 1,1290

намагаємося міркувати раціонально, дотримуючися логіки та не вигадуючи нічого зайвого:
імпульсний рух нагору + технічний розворот => купівля на корекції з відкату !

за підсумками Понеділка прийматимемо рішення що робити далі.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 15:40

щодо EUR/USD

вдарили у 1,1300 - рівно у тижневу контрольну зону, де варто розглядати купівлю у довжину після формування розворотного патерну

якраз вечірнє засідалово ФРС та спровокована позачерговим хайком на +,50% підвищена волатильність і має забезпечити бичкам необхідний робочий сетап

імовірно з глибоким оновленням локальних мінімумів.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 21:44

щодо EUR/USD

1,1280

без якихось червоних новин ?!
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:50

ЛОБ думаю, що військова загроза і була на той момент "червоною" новиною, адже сьогодні після зниження напруги, пара росте
новини по ринку:
"ФРС
Президент ФРБ Канзас-Сіті Е. Джордж повідомила WSJ у п'ятницю, що ФРС слід розглянути можливість продажу облігацій з балансу ФРС для боротьби з інфляцією, і що вона ще не визначилася з тим, як підвищити ставки цього року.
Президент ФРБ Сан-Франциско М. Дейлі наголосила на необхідності того, щоб підвищення ставок ФРС було поступовим та корелювалося відповідно економічних даних.

ЄЦБ
Три представники ЄЦБ скептично оцінили очікування щодо підвищення ставки цього року, який закладає зараз ринок. Габріель Махлуф заявив, що перше підвищення вже у червні є «нереалістичним».

Нафта та інфляція
Різке зростання цін на нафту загрожує завдати подвійного удару по світовій економіці - погіршивши перспективи зростання світового ВВП та підвищивши інфляцію. Відповідно до шокової моделі Bloomberg Economics, зростання цін на сиру нафту до $100 до кінця цього місяця призведе до зростання інфляції приблизно на 1% в США та Європі в другій половині року."
Vic
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:02

Ніяких новин про результати позачергового засідання ФРС ?! )))

центробанки мають занадто обмежене коло анти-інфляційних заходів, будь яка їхня відповідь на виклики гальмування економіки полягатиме у відставанні від інфляції

гарний приклад того, що поміж шумом та трендом варто завжди орієнтуватися на тренд

SELL USD.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:43

щодо EUR/USD

патернів було одразу декілька на різних інтервалах:

https://i.imgur.com/eT70T7Z.png

все склалося як за струкцією для користувача.
ЛОБ
 
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