ЛОБ думаю, що військова загроза і була на той момент "червоною" новиною, адже сьогодні після зниження напруги, пара росте новини по ринку: "ФРС Президент ФРБ Канзас-Сіті Е. Джордж повідомила WSJ у п'ятницю, що ФРС слід розглянути можливість продажу облігацій з балансу ФРС для боротьби з інфляцією, і що вона ще не визначилася з тим, як підвищити ставки цього року. Президент ФРБ Сан-Франциско М. Дейлі наголосила на необхідності того, щоб підвищення ставок ФРС було поступовим та корелювалося відповідно економічних даних.
ЄЦБ Три представники ЄЦБ скептично оцінили очікування щодо підвищення ставки цього року, який закладає зараз ринок. Габріель Махлуф заявив, що перше підвищення вже у червні є «нереалістичним».
Нафта та інфляція Різке зростання цін на нафту загрожує завдати подвійного удару по світовій економіці - погіршивши перспективи зростання світового ВВП та підвищивши інфляцію. Відповідно до шокової моделі Bloomberg Economics, зростання цін на сиру нафту до $100 до кінця цього місяця призведе до зростання інфляції приблизно на 1% в США та Європі в другій половині року."
Інформація про підвищення ставки на позачерговому засіданні правління ФРС виявилося ринковою дезою
монетарні чиновники залишатимуться максимально м'якими по відношенню до інфляції, тож відставання ФРС у циклі підвищення номінальних ставок до рівня інфляції не залишає баксу ніяких шансів зберегти свою корону
рецидиви загострення Risk-OFF на геополітиці призначені для продажу Доляра США.